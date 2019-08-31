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رياضة

المقاولون العرب يواجه القادسية الكويتي في أولى وديات معسكر كرواتيا

السبت 31/أغسطس/2019 - 11:34 ص
المقاولون العرب
المقاولون العرب
عبدالله هشام
يواجه فريق كرة القدم الأول بنادي المقاولون العرب منافسه القادسية الكويتي في أولى المباريات الودية لـ ذئاب الجبل بمعسكر كرواتيا استعدادا للموسم الجديد.

ويخوض فريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس المدير الفني مباراتين وديتين خلال معسكر كرواتيا بعد لقاء القادسية قبل العودة لمصر .

جدير بالذكر أن المقاولون العرب انهى الموسم الماضي محتلا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة.

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