فى ذكرى رحيلها الـ 22.. استوحي إطلالاتك من خزانة الأميرة ديانا

يصادف اليوم 31 أغسطس ذكرى وفاة الأميرة ديانا، وعلى الرغم من مرور 22 عاما على وفاتها، إلا أنها لا زالت تعتبر أيقونة ورمزًا للجمال والأناقة في مختلف إطلالاتها على مدى الأعوام.



فكانت الأميرة ديانا أيقونة للموضة والأزياء فى زمنها وحتى الآن، ويظل الكثيرون يرتدون من وحي إطلالتها، فقد حرصت على اختيار ألوان الفساتين والأزياء التى لا ترتبط بفترة أو حقبة زمنية معينة مثل "الأحمر، والأسود" وغيرهم.



كما أشتهرت بارتدائها المجوهرات اللافتة التي كانت تزيد من جمال إطلالتها، وارتدت باقة متنوعة وأنيقة من الأحذية والحقائب التى كانت تضفى روحا من الفخامة على إطلالتها.