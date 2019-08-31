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الوطنية للصحافة: هذه دلالات حضور السيسي لقمة الدول السبع.. فيديو

السبت 31/أغسطس/2019 - 11:35 ص
الرئيس السيسي ونظيره
الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي ترامب
ندى فتح الله
قال عبد الله حسن، وكيل أول الهيئة الوطنية للصحافة، إن قمة الدول السبع التي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لها أهمية كبيرة، حيث إنها تجمع قادة الدول الكبرى السبع في العالم، مشيرًا إلى أن جدول أعمال تلك القمة مليء جدًا، ويأتي على رأسها الأوضاع السياسية في العالم والقضايا التي تؤرق الجميع.

وأضاف عبد الله حسن، في مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، اليوم، السبت، أن وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي في تلك القمة والتجمع الدولي الهام هو نقطة هامة تعكس تقدير العالم لمصر وللرئيس السيسي وما حققه من إنجازات خلال فترة زمنية قصيرة.

وأكد أن هناك الكثير من اللقاءات الجانبية الهامة أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الأمريكي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والعديد من القادة المتواجدين.

وأشار إلى أن هناك بوادر خلافات سياسية واقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين من جهة، وبين بعض الدول من جهة أخرى، وبالتالي الملفات المطروحة كانت على قدر كبير من الأهمية.

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