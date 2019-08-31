مطروح تدعم عددًا من الأندية ومراكز الشباب والملاعب بـ 15 مليون جنيه

أكد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح أنه تم دعم المحافظة لتطوير وتنجيل عدد من الملاعب القانونية والخماسية، وإقامة ورفع كفاءة وفرش عدد من الأندية ومراكز الشباب بالمحافظة هذا العام بنحو 15 مليون جنيه مع استمرار دعمه مع ما توليه الدولة من اهتمام بهذا القطاع الهام.





وأوضح خالد عبد الحميد، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمطروح، أنه بالتنسيق بين محافظة مطروح ووزارة الشباب والرياضة تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة عدد من مراكز الشباب بالمحافظة بإجمالي مبلغ 8 ملايين و670 ألف جنيه منها مركز شباب الثورة ببرانى، بالإضافة إلى دعمه بمحول كهرباء 329 ألف جنيه وإطلاق التيار به، وكذلك مركز شباب سوانى جابر بالضبعة ، وغوط رباح بمطروح ، وعلوش بمطروح ، ومركز شباب الحمام بالحمام ، ومركز شباب برانى،ونادى مطروح الرياضى .





وأضاف مدير عام الشباب والرياضة بمطروح أنه تم تطوير عدد من الملاعب وتنجيلها بتكلفة 5,5 مليون جنيه منها تطوير الملعب القانونى بمركز شباب السلوم و الانتهاء من انشاء ملعب خماسى بتكلفة 800 ألف جنيه بدعم من المحافظة ،وتنجيل الملعب القانونى لمركز شباب سيوة والملعب الخماسى بمركز شباب بهى الدين .



