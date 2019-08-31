هل تورطت واشنطن فى إسقاط القمر الصناعي الإيراني.. ترامب يثير الشكوك حول بلاده وإسرائيل تعزز الشبهات

أحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بلبلة في البيت الأبيض بعدما نشر صورا استخباراتية لموقع سقوط قمر صناعي إيراني، في محطة إطلاق فضائية شرق طهران.



وفور فشل عملية إطلاق إيران لقمرها الصناعي «سفير 1»، سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنفي صلة الولايات المتحدة الأمريكية بالحادث، قائلا عبر «تويتر»: «الولايات المتحدة لم يكن لها يد في الحادث الكارثي الذي وقع أثناء تحضيرات الإطلاق النهائي لصاروخ Safir SLV»، كما سخر من السلطات الإيرانية في هذا الشأن قائلا: «أتمنى لإيران حظا وافرا في تحديد ماذا جرى في موقع الإطلاق».



وعلى الجانب الآخر، فإن إسرائيل لم تسمح بمرور الحادث دون تعليق، ولكن هذه المرة كان التعليق سلبيا ضد ترامب، إذ إنها أكدت أن الرئيس الأمريكي فضح بلاده عندما استخدم تعبير «كارثي» في تغريدته، ما يعني أن حجم الأضرار الذي ترتب على عملية الإطلاق الفاشلة كبير، وهو ما نقله موقع «ديبكا» العبري المخابراتي التابع لجهاز الموساد الإسرائيلي.



وأضاف الموقع المخابراتي أن مسارعة ترامب إلى نفي أي تورط لواشنطن في الحادث تحمل في طياتها احتمال وقوع عمل تخريبي من خلال هجمة إلكترونية ومن المرجح أن يكون ترامب يعرف طبيعة هذا الحادث الكارثي الذي قد يكون تسبب بوقوع ضحايا بمن فيهم من علماء إيرانيين خلال عملية الإطلاق أو بعدها مباشرة.



من جانب آخر، يبدو أن جهاز الاستخبارات الأمريكي مستاء مما أقدم عليه ترامب بنشر صورة موقع الإطلاق الفاشلة على «تويتر»؛ حيث عبَّرت عن مخاوفها من كشف أسرار عمليات المراقبة والاستطلاع الأمريكية وفضح أسرارها، بحسب وكالة «رويترز».



وأظهرت الصورة غير الملونة التي نشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر موقع الإطلاق في مركز للفضاء بشمال إيران بما في ذلك برج خدمات وقاذفة تعرضا للتدمير.