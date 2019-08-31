طريقة عمل السجق المقلى فى 3 خطوات

من أفضل الأكلات التى يحبها الكثيرون، تأخذ طريقة تحضيره أكثر من شكل، تتهافت عليه قلوب محبيه للذة طعمه ومذاقه، ليس ذلك فقط، ولكن أيضا لسهولة تحضيره، هو السجق الذى يعد من الأكلات الشهية التي تنال إعجاب معظم من يتذوقها، لذلك في نستعرض سياق التقرير التالى طريقة عمل السجق المقلي.



طريقة عمل السجق المقلى



تحتاجين سيدتي لمكونات رئيسية من أجل الحصول على طبقك المفضل، والتى تتكون من ثوم مفروم، وملح وفلفل رومى، وزيت أو ملعقتين من الزبدة، وملعقة صغيرة كمون، وبصلة بالإضافة إلى صوابع سجق على حسب عدد الأفراد وليكن 6، ولكن قبل التحضير لابد من تقطيع الفلفل الرومي والبصل إلى شرائح رقيقة.



طريقة التحضير



الخطوة الأولى سيدتى فى طريقة التحضير هي وضع طاسة على نار متوسطة وتسخين الزيت أو الزبدة بها كما تريدين، ثم وضع صوابع السجق مع تهدئة النار حتى لا يلتصق السجق، أو يتفتت، أما الخطوة الثانية تتمثل فى عدم تقليب السجق، بصورة مستمرة حتى لا يتفكك، ويتم تقليبها عند حصول كل جانب على اللون البنى الفاتح.



الخطوة الثالثة



أما الخطوة الثالثة، فتتضمن تهدئة النار قليلا، ثم تسكب شرائح البصل والفلفل، مع رشة ملح وفلفل أسود، وتقلب المقادير ببطء، وتستمر الطاسة على النار لمدة 5 دقائق، ثم يقدم الطبق بعدها ساخنا.



طريقة التقديم



هناك سيدات يتفنن فى تقديم السجق المقلى، إما من خلال تقديمه مع البطاطس، أو سلطة الطماطم، أو إدخال بعض النكهات عليه مثل الجبنة، حيث يمكن تناول السجق مع الجبنة على هيئة كرات مقلية، حيث نحتاج فقط إلى سجق وجبنة شيدر، نخلط السجق مع الجبنة فى وعاء، إلى أن يتجانس الخليط مع بعضه ثم نقوم بتسخين طاسة وإضافة الزيت ثم إضافة كرات السجق بالجبنة، والتقليب ببطء إلى أن تستوى الكرات.



ينصح دائما بوضع كرات السجق بالجبنة فى الثلاجة من أجل تجميده وعدم تفتته فى الطاسة عند تحميره.

