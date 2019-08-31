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تعليم

ننشر الأسماء المبدئية المرشحة لمنصب عميد هندسة القاهرة

السبت 31/أغسطس/2019 - 12:01 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
ياسمين سامي
أعلنت لجنة ترشيح عمداء الكليات والمعاهد بجامعة القاهرة قائمة مبدئية باسماء المتقدمين لمنصب عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة والتي جاءت كالتالي:

* الدكتور السيد محمد أحمد تاج الدين - عميد كلية الهندسة الحالي
* الدكتور محمد محمود مهدي مرزوق
* الدكتورة راندا محمد أحمد عبد الكريم 
* الدكتور سيد أحمد كاسب محمد
* الدكتور حسام الدين أحمد عبد الفتاح محمد 
* الدكتور محمد عبد الله الخولي 

كانت جامعة القاهرة، أعلنت فتح باب الترشح لشغل منصب عميد كلية الهندسة، في الفترة من 18 إلى 26 أغسطس.

وأوضحت اللجنة المختصة بترشيح عمداء الكليات والمعاهد ان الاوراق المطلوبة للترشح لمنصب عميد الكلية وهي:
* طلب الترشح لمنصب عميد الكلية والتي يتم الحصول عليه من مقر اللجنة
* خطة العمل الخاصة بالمرشح (أوجه القصور وطرق الاصلاح ومقترحات التنمية والتطوير للكلية)
* السيرة الذاتية للمرشح باللغة العربية
* عدد 4 بيان حالة وظيفية من الكلية
* عدد 4 صورة بطاقة الرقم القومي
* صورة شخصية حديثة

وتقدم الطلبات باليد من أصل وخمسة نسخ مرفقا بها المستندات المطلوبة للمكتب الفني لرئيس الجامعة بمبنى القبة.

وجاء الجدول الزمني لإجراء الترشح لمنصب عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة علي ان يتم فتح باب الترشح الاحد 18 اغسطس، ويتم غلق الترشح وإعلان الأسماء المبدئية يوم 26 من نفس الشهر 

وفي يوم 27 أغسطس يتم فتح باب الطعون وتغلق يوم 29 من نفس الشهر، ويوم 2 سبتمبر يتم اعلان الاسماء النهائية للمرشحين.
ننشر الأسماء المبدئية المرشحة لمنصب عميد هندسة القاهرة

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