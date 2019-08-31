ننشر مواعيد تسكين الطلاب بالمدن الجامعية بالوادى الجديد

أكد الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد أن الجامعة بدأت إجراءات تسكين الطلاب بالمدينة الجامعية، وسيتم إعلان نتيجة القبول للطلاب والطالبات القدامى بالمدن الجامعية يوم الأحد الموافق 2 /9 /2019 على أن يتم البدء فى التسكين للطلاب والطالبات، ابتداء من يوم الثلاثاء 3 /9 /2019.



وأضاف أنه تم تحديد أكثر من ميعاد للتسكين لجميع الفرق والكليات، وذلك منعا للتزاحم ولتسهيل العملية قبل بدء الدراسة حتى يتمكن جميع الطلاب من الالتحاق بالمدينة الجامعية فى الموعد المناسب، مشددا على ضرورة عدم قيام الطلاب بإحضار أي متعلقات شخصية خلال التقديم فى الوقت الحالى.



على جانب آخر أكد عبد العزيز أنه يتم حاليا القيام بأعمال الصيانة اللازمة بمباني المدينة الجامعية للطلاب والطالبات، وذلك ضمن استعدادات العام الدراسى الجديد، مؤكدا حرص الجامعة على تقديم أفضل الخدمات الممكنة للطلاب وتهيئة الجو المناسب لهم.



أوضح أن الجامعة تنوي تزويد جميع مباني المدن الجامعية بالإنترنت وتخصيص قاعات للبحث والاطلاع على أجهزة الكمبيوتر بالإضافة إلى تزويد تلك القاعات بأجهزة طباعة وتصوير.

