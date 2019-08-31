ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ننشر مواعيد تسكين الطلاب بالمدن الجامعية بالوادى الجديد

السبت 31/أغسطس/2019 - 11:57 ص
جامعة الوادي الجديد
جامعة الوادي الجديد
منصور ابو العلمين
أكد الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد أن الجامعة بدأت إجراءات تسكين الطلاب بالمدينة الجامعية، وسيتم إعلان نتيجة القبول للطلاب والطالبات القدامى بالمدن الجامعية يوم الأحد الموافق 2 /9 /2019 على أن يتم البدء فى التسكين للطلاب والطالبات، ابتداء من يوم الثلاثاء 3 /9 /2019.

وأضاف أنه تم تحديد أكثر من ميعاد للتسكين لجميع الفرق والكليات، وذلك منعا للتزاحم ولتسهيل العملية قبل بدء الدراسة حتى يتمكن جميع الطلاب من الالتحاق بالمدينة الجامعية فى الموعد المناسب، مشددا على ضرورة عدم قيام الطلاب بإحضار أي متعلقات شخصية خلال التقديم فى الوقت الحالى.

على جانب آخر أكد عبد العزيز أنه يتم حاليا القيام بأعمال الصيانة اللازمة بمباني المدينة الجامعية للطلاب والطالبات، وذلك ضمن استعدادات العام الدراسى الجديد، مؤكدا حرص الجامعة على تقديم أفضل الخدمات الممكنة للطلاب وتهيئة الجو المناسب لهم.

أوضح أن الجامعة تنوي تزويد جميع مباني المدن الجامعية بالإنترنت وتخصيص قاعات للبحث والاطلاع على أجهزة الكمبيوتر بالإضافة إلى تزويد تلك القاعات بأجهزة طباعة وتصوير.
ننشر مواعيد تسكين الطلاب بالمدن الجامعية بالوادى الجديد

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة سوهاج تستقبل طلبات التسكين بالمدن الجامعية للطلاب الجدد إلكترونيًا

مواعيد وشروط القبول بمدن سوهاج الجامعية

ترشيحاتنا

زيادة الاحتياطي وهبوط الفائدة.. تعرف على أسباب انخفاض سعر الدولار

مارس الجنس على دمائها.. حبس الحلاق المتهم بقتل عجوز حدائق القبة

بعد صورة الحضن.. عضو فرقة كايروكي يرد على خطبته من أمينة خليل

بـ هوت شورت وخلخال.. منة فضالى تظهر بـ إطلالة مثيرة فى فرنسا

تريزيجيه والمحمدي في مهمة صعبة مع أستون فيلا أمام كريستال بالاس بالبريميرليج

الضبابية تسيطر على فريق الكرة بالأهلي بسبب المدرب الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ هوت شورت وخلخال.. منة فضالى تظهر بـ إطلالة مثيرة فى فرنسا

إسراء غريب ..صراخها فطرالقلوب.. كيف كانت اللحظات الأخيرة في حياة الفتاة الفلسطينية؟.. صور

مش هتصدق.. سعر خيالى لفستان يسرا فى أحدث جلسة تصوير