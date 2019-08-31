أعاد مصر للطريق الصحيح وكسر جمود 10 سنوات مع دول كبرى.. كيف نجح السيسي فى تحويل جولاته الدبلوماسية لشراكات اقتصادية ناجحة غيرت واقع المصريين ؟

أصداء واسعة لنشاط السيسي الخارجي

الرئيس أعاد مصر للطريق الصحيح



أجري الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه حكم البلاد جولات خارجية عديدة لبلدان العالم العربي والدول الأوروبية وأولى القارة السمراء اهتماما غير مسبوق لخلق حالة من التوازن والتكامل من خلق دبلوماسيته الحنكة.





وركزت أغلب الزيارات الخارجية للسيسى على التعاون الاقتصادي ودعوة رجال الأعمال للاستثمار فى مصر، بالإضافة إلى التعاون فى مجالات استراتيجية لدفع عجلة الاقتصاد ورفع معدلات التنمية التي تنعكس على المواطن.

الانتعاشة الاقتصادية التى شهدتها مصر بعد سنوات عجاف لم تأت من فراغ، جاءت نتيجة شراكات اقتصادية كبرى فتحتها مصر مع الدول بثقة وثقل سياسي بعدما ساد الإستقرار السياسي بعد فترة اضطرابات عصيبة مرت بها مصر بعد ثورة يناير ـ بحسب تصريحات السفير جمال بيومي رئيس اتحاد المستثمرين العرب ومساعد وزير الخارجية الأسبق، الذى ثمن فى حديثه لـ"صدى البلد"، جهود الرئيس السيسي خلال جولاته الخارجية والتى تحمل أبعاد كثيرة انعكست على المواطن المصري .

فتح ملفات مغلقة





وأوضح "بيومى"، أن النشاط الرئاسي الخارجي لا يعدو كونه جولات دبلوماسية بل يهدف لأبعاد اقتصادية وخلق شراكات ومصالح ترفع مكانة مصر بين اقتصاديات الدول الكبرى فضلًا عن تعزيز وتعميق العلاقات مع الدول الشركاء، مشيرًا إلى أن تحركات السيسي الدبلوماسية استطاعت كسر جمود ملفات مهمة فى الـ10 سنوات الأخيرة فى عهد الرئيس الأسبق مبارك فضلًا عن إحياء ملفات مهمة كانت شبه مغلقة.

علاقات تخطت الشراكة





ولفت "رئيس اتحاد المستثمرين العرب"، إلى أن الزيارة المرتقبة للرئيس السيسي لدولة الكويت الشقيقة مهمة وتأتي في توقيت يعج بملفات ساخنة ستكون محور الحديث بين الجانبين المصري والكويتي، إضافة إلى بحث العلاقات بين البلدين حيث تعد الكويت من الدول الخليجية التى بها أعلى نسبة مصريين فيما تمثل الكويت أكبر الدول المستثمرة فى مصر و عمقت استثماراتها منذ المبادرة الأولى بعقد المؤتمر الإقتصادى الأول فى بها فى عام 2009 وإنشاء صندوق استثمار عربي بقيمة 2 مليار دولار.

وعلى جانب العلاقات الأفريقية، أشار جمال بيومي، إلى أن مصر أولت القارة الإفريقية اهتماما لم تشهده من قبل حتى قبل تسلمها رئاسة الاتحاد الإفريقي وهذا ما عكسه حديث الرئيس السيسي فى قمة التيكاد وتوصيفه للحالة الأفريقية وضرورة مد جسور التواصل والتعاون معها من خلال الدول الكبرى.

عاد بمصر للطريق الصحيح





فى سياق متصل من منظور اقتصادى، قال الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، إن الجانب الاقتصادي هو المحرك الأساسي لجولات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخارجية التى يمكن من خلالها أن يعود بمصر للطريق الصحيح وهو طريق التنمية القائم على العمل والإنتاج.

وأوضح الدكتور وليد جاب الله، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الرئيس نجح في خلق شراكات ومصالح استراتيجية متبادلة بين مصر وكبريات الدول والكيانات الاقتصادية في العالم.

اندماج مع كيانات دولية





وأضاف خبير التشريعات الاقتصادية: "شاهدنا التعاون في مشروعات مثل محطات الكهرباء الألمانية، والأبراج الإدارية بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع الجانب الصيني، والتعاون الاستراتيجي مع فرنسا والولايات المتحدة وروسيا، فضلا عن اندماج مصر في الاتحاد الأفريقي الذي تولت رئاسته وتجمع الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة الأفريقية، وعلى جانب آخر تفاعلت مصر مع آسيا من خلال تكتل بريكس والآسيان".

وأكد الدكتور وليد جاب الله أن تفاعل مصر مع كيانات دولية كبرى ظهر جليا من خلال جولات السيسي سواء مع الدول الصناعية السبعة والتيكاد، وغيرها من الكيانات التي كانت جولات الرئيس هي المحرك والدافع لوجود مصري قوي بها يؤسس لأن تعود الثقة في مكانة وقدرة الدولة المصرية، الأمر الذي ينعكس في صورة استثمارات أجنبية بمصر ترفع من الناتج المحلي وخلق مزيد من فرص العمل التي تدفع نحو مزيد من الحركة للاقتصاد لتحسين حياة المواطنين.

تحدٍ

وتابع: "يتبقى التحدي متمثلا في أن تكون هناك استجابة من كيانات الاستثمار الداخلي لما يتم بصورة تجعلهم جاهزين للتعامل مع الشركاء الأجانب وأكثر قدرة على اقتناص الفرص الاستثمارية".





وفى غضون ذلك، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر إقامته بيوكوهاما، "تاكيهيكو كاكيوشي"، رئيس مجلس إدارة شركة ميتسوبيشي اليابانية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي أكد في مستهل اللقاء أهمية اليابان كشريك استراتيجي لمصر، مؤكدًا امتلاك مصر الإمكانات اللازمة لأن تمثل محورًا هامًا لكافة الصناعات اليابانية المشهود لها بالكفاءة، وأن تكون نقطة انطلاق لها إلى أسواق مختلف دول العالم.