كي يبقى في الصدارة.. واتساب يطرح 4 ميزات جديدة مبهرة

انتشرت العديد من تطبيقات المراسلة الفورية مؤخرا، الأمر الذي يهدد مستقبل تطبيق التراسل الفورى الأشهر واتساب "WhatsApp"، بسبب المنافسة الشرسة بينها، مما يجعل "واتساب" يعمل على إضافة المزيد من الميزات الجديدة لمنصته للمحافظة على تواجده في الصدارة.



وفيما يلى أفضل الميزات القادم لتطبيق واتساب"، وفقا لما ذكرته شبكة "News18" الهندية:



1. ميزة الوضع الليلي (Dark Mode):



حصلت مؤخرا العديد من التطبيقات على ميزة الوضع الليلي ضمن إعداداتها، بالإضافة إلى نظام التشغيل أندرويد 10 الذى من المتوقع إطلاقه الأشهر المقبلة، ومن المفترض أن تطرح الشركة المالكة للتطبيق "فيسبوك" تلك الميزة على "واتساب"، لاسيما وأنها إضافتها خلال النصف الأول من العام الجاري إلى فيسبوك ماسنجر، لن تعمل الميزة على تحسين مظهر التطبيق فقط بل ستخفف أيضًا من الضغط على العيون أثناء استخدام الدردشة ليلًا.



2. ميزة الفيديوهات القصيرة (Boomerang):



أصبحت ميزة الفيديوهات القصيرة "Boomerang"، شائعة الاستخدام خاصة على موقع إنستجرام، وسيتم إضافة الميزة قريبًا "واتساب"، وتتيح لمستخدميها تصوير مقطع فيديو أقل من 10 ثوانٍ.



3. ميزة الملصقات (Memoji stickers)



تسمح ميزة الملصقات لمستخدمي "واتساب" بإنشاء ملصقات بصور واقعية، وقد سبق وأن أضيفت تلك الميزة لمستخدمى هواتف آيفون هذا العام.



4. ميزة ألبومات ( Albums):



ستتوفر قريبًا ميزة "ألبومات" لإصدار الويب الخاص بتطبيق "واتساب"، وتتيح تلك الميزة للمستخدمين تجميع الوسائط مثل الصور ومقاطع الفيديو، والميزة متاحة بالفعل على تطبيق الهاتف المحمول منذ عام 2018، وتحظى بشعبية كبيرة وستضاف الخاصية قريبًا إلى إصدار الويب.