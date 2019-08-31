بلومبرج: سفير أمريكا في إسرائيل لا يصلح أن يكون دبلوماسيًا

وصفت وكالة "بلومبرج" الاقتصادية الأمريكية اليوم السبت أن سفير الولايات المتحدة في إسرائيل ديفيد فريدمان أقل الدبلوماسيين دبلوماسية ولا يصلح أن يكون دبلوماسيًا.





وعرضت الوكالة مجموعة من المواقف والتصريحات صدرت عن فريدمان، الذي عرفته بأنه "رجل ترامب في الشرق الأوسط"، خلصت فيها إلى أنه يمكن أن يكون أي شيء إلا أن يوصف بأنه دبلوماسي.





وقالت "بلومبرج" إن فريدمان كسر القوالب التي كان يتصرف بها أسلافه السفراء في هذه المنطقة غير المستقرة، وأثار غضب الفلسطينيين بتعليقات مفادها أن لإسرائيل الحق بضمّ بعض مناطق الضفة الغربية، كما قالت.





وسجل تقرير "بلومبرج" أن فريدمان، الذي كان مستشارًا قانونيًا لترامب في قضايا التفليسة، أصبح واضحًا في إسرائيل مع اقتراب موعد انتخابات الكنيست ومع قرب إعلان الإدارة الأمريكية عن الجزء السياسي مما يُعرف بـ"صفقة القرن".





وتنسب الوكالة إلى ديفيد ماكلوسكي، مدير مشروع السلام في الشرق الأوسط بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، أن السفير الأمريكي غالبًا ما ينظر إليه كشخص يحاول المقاربة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، لكن هذا الوصف لا يبدو ضمن أوراق فريدمان.



