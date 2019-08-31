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رياضة

فى الذكرى الـ13 على رحيله .. شاهد مهارات واهداف محمد عبد الوهاب مع الاهلى

السبت 31/أغسطس/2019 - 11:42 ص
محمد عبد الوهاب
محمد عبد الوهاب
عبدالله هشام
تحل اليوم الذكرى الثالثة عشرة لرحيل محمد عبد الوهاب نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الذي فارق الحياة في سن صغيرة أثناء تلقيه التدريبات الصباحية مع الفريق علي ملعب مختار التتش.

ورغم أن محمد عبد الوهاب فارق الحياة في سن صغيرة إلا أنه ترك تاريخا كبيرا من البطولات والإنجازات سواء مع النادي الأهلي أو مع منتخب مصر.

حقق محمد عبد الوهاب لقب بطولة الدوري مرتين متتاليتين وكأس السوبر المحلى مرتين وكأس مصر مرة واحدة كما توج بلقب دوري أبطال أفريقيا 2005 والسوبر الأفريقي 2006.

ومع المنتخب حقق محمد عبدالوهاب لقب كأس افريقيا للشباب 2003 وكأس العالم العسكرية 2005 وحصل على لقب هداف البطولة وتوج بلقب كأس أمم افريقيا مع منتخب مصر الأول 2006.

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