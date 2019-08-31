فى الذكرى الـ13 على رحيله .. شاهد مهارات واهداف محمد عبد الوهاب مع الاهلى

تحل اليوم الذكرى الثالثة عشرة لرحيل محمد عبد الوهاب نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الذي فارق الحياة في سن صغيرة أثناء تلقيه التدريبات الصباحية مع الفريق علي ملعب مختار التتش.





ورغم أن محمد عبد الوهاب فارق الحياة في سن صغيرة إلا أنه ترك تاريخا كبيرا من البطولات والإنجازات سواء مع النادي الأهلي أو مع منتخب مصر.





حقق محمد عبد الوهاب لقب بطولة الدوري مرتين متتاليتين وكأس السوبر المحلى مرتين وكأس مصر مرة واحدة كما توج بلقب دوري أبطال أفريقيا 2005 والسوبر الأفريقي 2006.



