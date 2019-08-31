اتصالح وقنن وضعك.. مبادرة جديدة لمحافظ أسيوط لتفعيل قانون التصالح

أطلق اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، مبادرة " اتصالح وقنن وضعك" لتفعيل قانون التصالح، فى بعض مخالفات المبانى والصادر تحت رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، مناشدة المواطنين على تقنين وتصحيح أوضاع بعض مخالفات المبانى التى نص عليها القانون، وتقديم التسهيلات الممكنة للمواطنين فضلا عن التوعية باستمرار، وحملات ازالة المخالفات غير المقننة واية تعديات على أراضى أملاك دولة أو أراضى زراعية واسترداد حق الشعب، وذلك تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لإزالة كافة التعديات والحفاظ على رقعة الأرض الزراعية واستكمال منظومة تقنين وضع اليد وفقا للقانون.





وأشار محافظ أسيوط – فى بيان صادر عن مكتب اعلام المحافظة اليوم – إلى أن المبادرة تهدف الى توعية المواطنين وتكثيف الجهود لعقد ندوات توعية بالقرى والمراكز وتركيب بانرات وملصقات بالوحدات المحلية القروية وبالمراكز والأحياء ، لشرح قانون التصالح فى بعض مخالفات المبانى وتوضيح المستندات المطلوبة للتصالح وتشكيل لجان بكل ادارة هندسية للرد على تساؤلات المواطنين فضلا عن توضيح الحالات التى لا يتم فيها التصالح وفقا للقانون.





وكلف محافظ أسيوط، سكرتير عام المحافظة المهندس محمد عبد الجليل النجار، بعقد اجتماعات دورية مع مديرى الإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء؛ فضلا عن رؤساء المراكز، لشرح قانون التصالح ولائحته التنفيذية وحثهم على الإسراع فى تنفيذ القانون وتلقى الطلبات والبت فيها بالاستعانة باللجان المشكلة لذلك والتى اقرها القانون، مشددا على تطبيق القانون على الجميع دون محاباة أو تحيز وحث المواطنين على الإسراع في تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء ؛ بالوحدات المحلية التابعين لها قبل انتهاء المدة المحددة لذلك في يناير 2020 طبقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم.





وأضاف " نور الدين " أن المستندات المطلوبة للتصالح هى صورة من بطاقة الرقم القومى لصاحب الطلب والمستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه ، والمستندات الدالة على ان المخالفة تم القيام بها قبل العمل باحكام قانون التصالح فى 8 ابريل 2019 ونسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب همدسى ونسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة من اورنيك الترخيص ان وجد، وتقرير فنى معتمد من نقابة المهندسين يثبت ان الهيكل الانشائى للمبنى واساساته يحقق السلامة الانشائية والإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.





ولفت إلى أن رسم فحص الطلب المقدم للتصالح وتقنين الأوضاع يتم سداده وفق مساحة كل طلب لاجمالى المساحة من 125 جنيها وحتى 5000 آلاف جنيه على أن يتم تسليم مقدم طلب التقنين شهادة تفيد ذلك لتقديمها إلى المحكمة أو الجهات المختصة لوقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة ضده إلى حين البت فيه مضيفًا أنه تم تشكيل لجنة مختصة لتحديد سعر المتر المسطح لاحتساب قيمة التصالح وتقنين الأوضاع لكل منطقة على حدة على أن يكون الحد الأدني 50 جنيهًا للمتر المسطح و2000جنيه كحد أقصى حسب نوعية المخالفة.



