بث مباشر .. مباراة كرة يد الزمالك أمام الدحيل القطري في كأس العالم للأندية

يلتقي اليوم فريق كرة اليد الأول بنادي الزمالك منافسه الدحيل القطري وتقام المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة والربع ظهرًا بتوقيت القاهرة في إطار تحديد المراكز من الخامس إلى العاشر في بطولة كأس العالم التي تستضيفها السعودية.



ويقدم موقع صدى البلد خدمة البث المباشر لمتابعة أحداث مباراة الزمالك والدحيل القطري بكأس العالم لكرة اليد.



كان الزمالك حقق الفوز على نظيره نيويورك سيتي الأمريكي أمس، بنتيجة 38 - 24.



ويتم تحديد المراكز من الخامس إلى العاشر وفقا لنظام البطولة بتقسيم الفرق التى لم تصل إلى المربع الذهبى على مجموعتين تضم مجموعة الزمالك، الدحيل ونيويورك سيتى والمجموعة الأخرى تضم كلا من مضر السعودي وجامعة سيدني و توباتي البرازيلي.



وضم باسم السبكي المدير الفنى لفريق كرة اليد بالزمالك 19 لاعبًا فى قائمة البطولة هم كل من: محمد على ومحمود خليل "فلفل" وهشام السبكى ومحمد علاء السيد "لوكا" ومصطفى تامر "دونجل" وأحمد الأحمر وحازم ممدوح وأحمد حسام ومحمد عبد الرحمن ويحيى الدرع ومصطفى خليل وعلى هشام وأكرم يسرى وأحمد مؤمن وكريم أيمن وسام سامى نوار وهشام شديد ومحمد رمضان هتلر، بالإضافة إلى حسن وليد هداف منتخب الناشئين المنتقل حديثا إلى الفريق الأبيض قادما من الشمس، فيما ترأس البعثة شريفة الفار عضو مجلس إدارة الزمالك.