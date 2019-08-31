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أخبار العالم

مقتل جندي أمريكي و3 من رجال الشرطة في هجمات متفرقة بأفغانستان

السبت 31/أغسطس/2019 - 11:41 ص
هجمات متفرقة بأفغانستان
هجمات متفرقة بأفغانستان
أ ش أ
أعلنت مهمة الدعم الحاسم في أفغانستان التابعة لحلف شمال الأطلنطي "الناتو" اليوم السبت عن مقتل جندي أمريكي خلال عمليات قتالية في أفغانستان، وبذلك يصل العدد الإجمالي لحصيلة القتلى هناك هذا العام إلى 15 جنديا.

وذكرت وكالة أنباء باجفاك الأفغانية أن هجوما مسلحا آخر أسفر عن مقتل ضابط شرطة واثنين من رجاله في مقاطعة قندهار الجنوبية.

يذكر أن حركة طالبان شنت هجوما من عدة جهات على مدينة قندوز الواقعة شمال شرقي أفغانستان منذ ليل أمس، وأن اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن ومسلحي طالبان لا تزال جارية في ضواحي المدينة.

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