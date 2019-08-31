بث مباشر.. مشاهدة مباراة بايرن ميونخ أمام ماينز بـ الدوري الألماني

يواجه فريق بايرن ميونخ الألماني نظيره ماينز اليوم، السبت، في تمام الساعة الثالثة والنصف في إطار الجولة الثالثة من الدوري الألماني للدرجة الأولى، وذلك على ملعب اليانز ارينا.



بث مباشر مباراة بايرن ميونخ وماينز



ويحتل فريق بايرن ميونخ المركز السادس، وذلك بعد تعادله مع هيرتا برلين بنتيجة 2-2 وفوزه على فريق شالكه بنتيجة 3-0 ويسعى نادي بايرن ميونخ إلى الفوز في مباراة اليوم من أجل اعتلاء الصدارة.



بث مباشر مباراة بايرن ميونخ وماينز



بينما يحتل نادى ماينز المركز الـ18 والأخير، وذلك بعد خسارته أول جولتين في افتتاحيات الدورى، مما يصعب مهمة فريق بايرن ميونخ.



بث مباشر مباراة بايرن ميونخ وماينز



ويلتقي اليوم أيضًا، بروسيا دورتموند ويونيون برلين، في تمام السادسة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة ذاتها.



ويحتل فريق ليزبيج الألماني صدارة الدوري برصيد 9 نقاط، وفي الوصافة فريق بروسيا دورتموند فيسعى النادي البافاري للفوز من أجل اعتلاء الصدارة.



موعد مباراة بايرن ميونخ وماينز



وتنطلق المباراة في تمام الساعة 3.30 مساء اليوم السبت 31-8-2019 على ملعب اليانز ارينا، وستذاع مباراة بايرن ميونخ وماينز عبر beIN SPORTS HD 5



التشكيل المتوقع لـ بايرن ميونخ أمام ماينز:



حراسة المرمى: مانويل نوير



خط الدفاع: بافارد - لوكاس هيرناندز - شولي - ألابا.



خط الوسط: توليسو- كيميتش - كومان.



خط الهجوم: مولر- ليفاندوسكي _ جنابري.