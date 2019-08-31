ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بث مباشر.. مشاهدة مباراة بايرن ميونخ أمام ماينز بـ الدوري الألماني

السبت 31/أغسطس/2019 - 11:29 ص
فريق بايرن ميونخ
فريق بايرن ميونخ
يواجه فريق بايرن ميونخ الألماني نظيره ماينز اليوم، السبت، في تمام الساعة الثالثة والنصف في إطار الجولة الثالثة من الدوري الألماني للدرجة الأولى، وذلك على ملعب اليانز ارينا.

بث مباشر مباراة بايرن ميونخ وماينز

ويحتل فريق بايرن ميونخ المركز السادس، وذلك بعد تعادله مع هيرتا برلين بنتيجة 2-2 وفوزه على فريق شالكه بنتيجة 3-0 ويسعى نادي بايرن ميونخ إلى الفوز في مباراة اليوم من أجل اعتلاء الصدارة.

بث مباشر مباراة بايرن ميونخ وماينز

بينما يحتل نادى ماينز المركز الـ18 والأخير، وذلك بعد خسارته أول جولتين في افتتاحيات الدورى، مما يصعب مهمة فريق بايرن ميونخ.

بث مباشر مباراة بايرن ميونخ وماينز

ويلتقي اليوم أيضًا، بروسيا دورتموند ويونيون برلين، في تمام السادسة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

ويحتل فريق ليزبيج الألماني صدارة الدوري برصيد 9 نقاط، وفي الوصافة فريق بروسيا دورتموند فيسعى النادي البافاري للفوز من أجل اعتلاء الصدارة.

موعد مباراة بايرن ميونخ وماينز

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 3.30 مساء اليوم السبت 31-8-2019 على ملعب اليانز ارينا، وستذاع مباراة بايرن ميونخ وماينز عبر beIN SPORTS HD 5

التشكيل المتوقع لـ بايرن ميونخ أمام ماينز:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: بافارد - لوكاس هيرناندز - شولي - ألابا.

خط الوسط: توليسو- كيميتش - كومان.

خط الهجوم: مولر- ليفاندوسكي _ جنابري.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة هيرتا برلين في أول مباراة بالدوري الألماني

بث مباشر.. مباراة بايرن ميونخ وشالكه فى الدورى الالمانى

بايرن ميونخ يواجه ماينز من أجل صدارة الدوري الألماني

بروسيا دورتموند يسعى لمطاردة ليزبيج أمام يونيون برلين بالدوري الألماني

ترشيحاتنا

شاهد .. متظاهرون سوريون يحرقون صور أردوغان ويدوسوها بالنعال

أسعار الخضروات والفاكهة السبت 31 - 8 - 2019 بالأسواق.. فيديو

الأدعية المستحبة في بداية العام الهجري الجديد 1441

احذر الواتس اب.. سب صديقه عبر البرنامج فحبسته المحكمة 6 أشهر

صور.. تقييم موقف للقوات الجوية التركية.. كيف دمرها أردوغان؟

بسبب لعاب الكلب.. بتر ساقي امرأة و6 من أصابعها

أنا زي الفل وربنا عوضني.. شاهد رسالة طليقة أحمد الشيخ بعد إعلان خطوبته

بث مباشر .. مباراة كرة يد الزمالك أمام الدحيل القطري في كأس العالم للأندية

الضبابية تسيطر على فريق الكرة بالأهلي بسبب المدرب الجديد

رينيه فايلر ينافس مراد ياكين على عرش لاسارتى فى الاهلى

اخبار الرياضة .. نجم الاهلي يحتفل بخطوبته.. ميتشو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد فى الكأس.. مصر تحطم الرقم القياسي فى الألعاب الأفريقية.. النني يصل تركيا تمهيدا للتوقيع لبشكتاش

فاضل على الحلم خطوة.. بيراميدز يقترب من نهائي كاس مصر لأول مرة في تاريخه.. فيديو

السبت الناري.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

صدى البلد يكشف تفاصيل المدرب الصربي الجديد للإسماعيلي

موعد مباراة ليفربول محمد صلاح أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

نجوم الأهلي والزمالك.. إعلان قائمة المنتخب الأولمبي استعدادا للسعودية

تريزيجيه والمحمدي في مهمة صعبة مع أستون فيلا أمام كريستال بالاس بالبريميرليج

ليفربول واستون فيلا.. أهم مباريات اليوم السبت 31 - 8 - 2019

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إسراء غريب صراخها فطر القلوب.. كيف كانت اللحظات الأخيرة في حياة الفتاة الفلسطينية؟.. صور

مش هتصدق.. سعر خيالى لفستان يسرا فى أحدث جلسة تصوير

ملابس عصرية وجمال طبيعى.. شاهد أبرز إطلالات ابنة أحمد زاهر فى عيد ميلادها