اعطوا الحكام الأمان ليحكموا بأمانة.. محسن صالح يوجه رسالة نارية للاعبى الكرة المصرية

هاجم محسن صالح، المدير الفنى السابق لمنتخب مصر، لاعبي الكرة المصرية الحاليين، متهما إياهم بالتسبب فى انخفاض مستوى التحكيم وارتفاع الأخطاء التحكيمية.



وكتب محسن صالح، من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "كان يدير المباراة حكمان وحاملي راية وكانت نسبة أخطائهم منخفضة وثقتهم في أنفسهم عالية،كان اللاعب يطلب من الحكم إلغاء هدفه لأن الكرة لمست يده أو دخلت من خارج الشباك، الآن يدعي الإصابة ويستقوي بالإعلام، التمثيل والتهديد والإساءة والوعيد والضغوط كثيرة، أعطوا الحكام الأمان ليحكموا بأمانة".



وأعلنت اللجنة الخماسية المؤقتة برئاسة عمرو الجنايني عن اختيار جمال الغندور رئيسا للجنة الحكام خلفا لسمير عثمان، الرئيس المؤقت للجنة، الذى تولى المهمة لعصام عبد الفتاح الذى تقدم باستقالته على خلفية خروج منتخب مصر الوطنى من أمم أفريقيا الأخيرة التى أقيمت فى مصر.

