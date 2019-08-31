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فيديوجراف| مفاجأة حول صحة قصة العنكبوت واليمامة في الهجرة النبوية

السبت 31/أغسطس/2019 - 02:38 م
قصة العنكبوت واليمامة
قصة العنكبوت واليمامة في الهجرة النبوية
إسلام عبد الهادي
قصة العنكبوت واليمامة التي ارتبطت بالهجرة النبوية، والتي قيل إن العنكبوت نسج خيوطه على مدخل غار ثور ووضعت اليمامة بيضها أيضا لتضليل المشركين عن مكان الرسول (صلى الله عليه وسلم) وصاحبه أبو بكر، ظهر تشكيك حول صحتها.

الدكتور على جمعة، مفتي الديار المصرية، فجر المفاجأة حول قصة العنكبوت واليمامة والغار، ونفى أن يكون هناك سند صحيح للقصة موجود في الوقت الحالي.

وكشف الدكتور على جمعة عن مصدر قصة العنكبوت واليمامة، والتي انتشرت بين المسلمين وارتبطت بشكل كبير برأس السنة الهجرية.

من خلال الفيديوجراف، تعرف على صحة قصة العنكبوت واليمامة، ومصدر القصة التي ارتبطت بـ رأس السنة الهجرية.

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