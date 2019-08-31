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فن

هيثم شاكر: طرح أكثر من ألبوم في الصيف يخدم السوق.. فيديو

السبت 31/أغسطس/2019 - 03:12 م
صدى البلد
نورا نبيل - تصوير علي الخشاب
قال الفنان هيثم شاكر إنه لم يخشَ من فكرة طرح ألبومه بموسم الصيف، والذي شهد طرح أكثر من ألبوم غنائي.

وقال خلال استضافته بندوة في "صدى البلد": "طرح أكثر من ألبوم بنفس التوقيت في صالح سوق الغناء ويجعل الجمهور له حرية الاختيار بين أكثر من ألبوم.. وفي النهاية العمل الجيد يثبت نفسه".

يذكر أن هيثم شاكر أطلق ألبوم "معرفة قديمة" بعد فترة تحضير استمرت 5 سنوات متواصلة تعاون خلالها مع كبار صناع الموسيقى في مصر.

ويضم الألبوم 14 أغنية وهم ماتوصنيش، ياما ياما، راحتي وياك، لحقتيني، مش مهم أنا، يا حبيبة، كنت مداويني، راحو، احنا افتراقنا، مفايش بُعد بينسّي، ماتغيبوش، بابي مفتوح، معرفة قديمة، تيجي منك.

ومن بين المؤلفين الذين تعاون معهم النجم المؤلفين أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، بهاء الدين محمد، نادر عبد الله، محمد رفاعي، محمد القاياني، رمضان محمد وسلامة علي، ليخرج بـ 14 أغنية مختلفة، والألبوم من ألحان عمرو مصطفى، وليد سعد، محمد يحيى، شادي حسن، رامي جمال، تامر علي وأحمد صلاح حسني.

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