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حوادث

النائب العام يحيل المتهمين بسرقة 16 مليون جنيه من فندق النبيلة للجنايات

السبت 31/أغسطس/2019 - 11:37 ص
محكمة
محكمة
محمد عبدالله
أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة 5 متهمين للمحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهم بسرقة 16 مليون جنيه من فندق النبيلة.

وجاء بالتحقيقات، أن المتهمين سرقوا المبالغ المالية والمنقولات المبينة وصفًا وقدرا وقيمة بالأوراق المملوكة لمؤسسة -( ايكو) أحد ملحقات فندق النبيلة بأن دلفوا غرفة الماليات عن طريق الكسر وإحداث تتقيات بالخزينة المودعة بداخلها، حال کون تك بطريق الإكراه.

وأكد الشاهد الأول، أن المتهم الثاني قام حال حمله سلاحا ظاهرا - طبنجة صوت - وقام بتهديده بمساعدة المتهم الثالث وتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على المبالغ المالية والمنقولات.

كما أقر المتهم الأول بارتكاب الواقعة وإنه أستغل وظيفته -كموظف حاسب إلى بالملهى الليلي - ایکو - في التواجد بمحل الواقعة وإنه على علم بكون يوم حدوث الواقعة اجازة رسمية ووجود مبالغ مالية بخزينة غرفة الماليات وقام بإمداد المتهم الثاني بالسلاح الناري المضبوط والثالث بالأدوات واشتراكه في إحداث تلفيات بالخزينة وسرقة ما بداخلها.

كما أقر المتهم الثاني بارتكاب الواقعة وأن دوره تهديد الشاهد الأول بواسطة السلاح - طبنجة صوت - ثم وتقييده واحتجازه - بدورة المياه - وذلك بمساعد المتهم الثالث احتجزوا في إحدى الغرف بالملهي وقاما المتهمان الثالث والرابع بكسر أعلى غرفة الكماليات وتمكنوا من إتلاف الخزينة وسرقت الأموال وسرقوا وحدة تخزين الكاميرا.

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