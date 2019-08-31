ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رأس الأفعى.. أمريكا تحدد موعد محاكمة العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر.. فيديو

السبت 31/أغسطس/2019 - 12:09 م
هجمات 11 سبتمبر
هجمات 11 سبتمبر
شيرين عادل
عرضت فضائية "الآن" تقريرا بعنوان "تحديد موعد محاكمة العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر".

وكشف التقرير عن تحديد قاض عسكري أمريكي سنة 2021 موعدًا لمحاكمة خالد شيخ محمد، والذي يوصف بأنه العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر الإرهابية عام 2001، وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز".

وقال العقيد شون كوهين، من القوات الجوية، إن المحاكمة ستُجرى في 11 يناير عام 2021، في "معسكر العدل" في قاعدة جوانتانامو العسكرية بكوبا، وحدد القاضي ذلك التاريخ بهدف اختيار هيئة محلفين عسكرية.

وجرى تضمين إعلان التاريخ في أمر جدولة محاكمة مؤلف من 10 صفحات، أوضح أن المدعين أمامهم مهلة حتى أول أكتوبر للحصول على الوثائق والمواد اللازمة لفريق محامي الدفاع.

وسيحاكم خالد شيخ محمد الذي يحمل الجنسية الباكستانية مع أربعة آخرين متهمين في القضية عينها، علما أن جميعهم يواجهون عقوبة الإعدام في حال جرت إدانتهم بالتهم الموجهة لهم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مفاجأة عن أحداث 11 سبتمبر.. العقل المدبر للعملية استهدف السعودية وقطر هى الممول

بعد 20 عاما.. تحديد موعد محاكمة العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية بتعيينات جديدة واستحداث وزارة.. وسوريا توافق على وقف إطلاق النار في إدلب.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

ترشيحاتنا

10 معلومات عن مدرب الأهلي الجديد رينيه فايلر

لـ3 أسباب.. عمر بن الخطاب رفض بدء التأريخ الهجري من يوم مولد النبي

هل كشف ترامب أسرارا مخابراتية بسبب صاروخ إيران

تامر حسني وGipsy Kings يشعلون ختام حفلات الصيف بالعلمين الجديدة..صور

لقطة مثيرة..طياران ينقلبان في السماء بطائرة هليكوبتر.. لن تصدق ما حدث

النيابة الإدارية تحيل الأخصائي المتحرش لمحاكمة عاجلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ هوت شورت وخلخال.. منة فضالى تظهر بـ إطلالة مثيرة فى فرنسا

إسراء غريب ..صراخها فطرالقلوب.. كيف كانت اللحظات الأخيرة في حياة الفتاة الفلسطينية؟.. صور

مش هتصدق.. سعر خيالى لفستان يسرا فى أحدث جلسة تصوير