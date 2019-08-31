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رياضة

بث مباشر.. مشاهدة مباراة بروسيا دورتموند ويونيون برلين في الدوري الألماني

السبت 31/أغسطس/2019 - 11:50 ص
فريق بروسيا دورتموند
فريق بروسيا دورتموند
يواجه فريق بروسيا دورتموند الالماني نظيره يونيون برلين اليوم في تمام الساعه السادسه والنصف مساءا في اطار الجوله الثالثه من الدوري الالماني للدرجه الاولى.

بث مباشر مباراه بروسيا دورتموند ويونيون برلين

ويحتل نادي بروسيا دورتموند المركز الثاني من ترتيب الدوري الالماني بـ 6 نقاط وذلك بعد تحقيقه للفوز بأول مباراتين من افتتاحيات الدوري حيث تغلب على فريق أوغسبورغ بنتيجه 5-1 وعلى فريق كولن بنتيجه 3-1.

بث مباشر مباراه بروسيا دورتموند ويونيون برلين

بينما يحتل فريق يونيون برلين المركز الـ 14 من ترتيب الدوري الالماني برصيد 4 نقاط ويسعى نادي بروسيا دورتموند الالماني الى الفور من أجل مواصله السعى للصداره على حساب ليزبيج المتصدر برصيد 9 نقاط.

بث مباشر مباراه بروسيا دورتموند ويونيون برلين

ويلتقي أيضا ،بايرن ميونخ امام ماينز الالماني في تمام الثالثه والنصف عصرا اليوم في اطار الجوله ذاتها.

ويتصدر فريق ليزبيج صدارة الدوري الالماني برصيد 9 نقاط ويأتي بروسيا دورتموند في الوصافه برصيد 6 نقاط فيسعى دورتموند لاعتلاء الصدارة.

موعد مباراه بروسيا دورتموند ويونيون برلين

وتنطلق مباراه بروسيا دورتموند ويونيون برلين الساعه 6.30 مساءا على ملعب برلين ،وستذاع عبر beIN SPORTS HD 5





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