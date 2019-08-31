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دبلوماسي: العلاقات المصرية الكويتية تمر بأزهى عصورها.. فيديو

السبت 31/أغسطس/2019 - 12:08 م
الرئيس السيسي ونظيره
الرئيس السيسي ونظيره الكويتي
ندى فتح الله
قال السفير محمد منيسي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الكويت اليوم تأتي في توقيت هام للغاية فيما يخص العلاقات بين البلدين.

وأضاف محمد منيسي، في مداخلة هاتفية له ببرنامج "60 دقيقة لايف" المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم، السبت، والذي تقدمه الإعلامية ماجدة بدوي، أن العلاقات المصرية الكويتية تمر بأزهى عصورها.

وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه في الأوضاع القلقة في منطقة الخليج تلك الفترة، تأتي ضمن أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكويت.

وأوضح السفير محمد منيسي أن العلاقات بين البلدين دافئة وحميمة، مشيرا إلى أن القوات المصرية في السابق كان لها الفضل الأكبر في استعادة الكويت سيادتها على أراضيها في التوقيت الخاص بالغزو العراقي عليها.

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