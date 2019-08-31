المصريين بالخارج: نحن شركاء في صناعة الاقتصاد الكويتي.. فيديو

قال علاء سليم الأمين العام للاتحاد العام للمصريين بالخارج، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الكويت هي الثالثة له، مشيرًا إلى أن الجالية المصرية هناك تستقبله بفخر شديد واليوم هو يوم عيد بالنسبة لها.





وأوضح علاء سليم، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "60 دقيقة لايف"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم السبت، مع الإعلامية ماجدة بدوي، أن الرئيس "السيسي" تربطه علاقات وطيدة مع الأمير الكويتي، وكافة قيادات الدولة.





وأكد علاء سليم، على أن الجالية المصرية تعيش في الكويت في رغد وفي نظام آمن داخل دولة تكن معزة لأبناء الجالية المصرية.



