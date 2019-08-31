في ندوة صدى البلد.. هيثم شاكر يكشف سر اهتمامه بالسوشيال ميديا

كشف الفنان هيثم شاكر، عن سر تواصله ورده على جميع التعليقات مؤخرًا مع جمهوره عبر السوشيال ميديا، وقال: "لا أنكر أنني قبل طرح الألبوم لم أكنّ أهتم بالسوشيال ميديا لأنني لم يكنّ لديّ شئ مهم لكي اتحدث عنه وأنا لست من نوعية الفنانين الذين يتحدثون عن حياتهم الشخصية ولا أحب ذلك".



وأضاف الفنان هيثم شاكر: "بعد طرح الألبوم حرصت على الرد على جميع التعليقات التي أشادت بالأغاني كذلك وعدت جمهوري بتقديم الأفضل خلال الفترة القادمة".



يذكر أن هيثم شاكر أطلق ألبوم "معرفة قديمة" بعد فترة تحضير استمرت خمس سنوات متواصلة تعاون خلالها مع كبار صناع الموسيقى في مصر.



ويضم الألبوم 14 أغنية وهم ماتوصنيش، ياما ياما، راحتي وياك، لحقتيني، مش مهم أنا، يا حبيبة، كنت مداويني، راحو، احنا افتراقنا، مفايش بُعد بينسّي، ماتغيبوش، بابي مفتوح، معرفة قديمة، تيجي منك.



ومن بين المؤلفين الذين تعاون معهم النجم المؤلفين أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، بهاء الدين محمد، نادر عبد الله، محمد رفاعي، محمد القاياني، رمضان محمد وسلامة علي، ليخرج بـ 14 أغنية مختلفة، والالبوم من ألحان عمرو مصطفى، وليد سعد، محمد يحيى، شادي حسن، رامي جمال، تامر علي وأحمد صلاح حسني.

