ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أعراض الإصابة بـ سرطان عنق الرحم.. النزيف أبرزها

السبت 31/أغسطس/2019 - 02:59 م
سرطان عنق الرحم
سرطان عنق الرحم
آية التيجي
يعتبر سرطان بطانة الرحم أحد أشهر السرطانات التي تصيب الرحم، حيث إن الرحم يمكن أن يصاب بالعديد من السرطانات، وأبرزها سرطان بطانة الرحم، والمبيض، وعنق الرحم، ويشبه الرحم من الداخل شكل الكمثرى، حيث إنه يتواجد داخل الحوض في النساء، وفيما يلي سنقوم بشرح أبرز أعراض الإصابة بسرطان عنق الرحم.

ويبدأ سرطان بطانة الرحم في طبقة من الخلايا التي تشكل بطانة (بطانة الرحم) ومن الرحم، ويوجد أنواع أخرى من السرطان التي يمكن أن تشكل في الرحم، بما في ذلك ساركوما الرحم، لكنها أقل شيوعا بكثير من سرطان الرحم.

وكثيرا ما يتم الكشف عن سرطان بطانة الرحم في مرحلة مبكرة لأنه ينتج في كثير من الأحيان نزيف مهبلي غير طبيعي، وهو الأمر الذي يدفع النساء لرؤية أطبائهم، وإذا تم اكتشاف سرطان بطانة الرحم في وقت مبكر، يجب أن يتم إزالة الرحم جراحيا وغالبا ما يشفي سرطان بطانة الرحم.

وهناك عدة علامات وأعراض عند الإصابة بسرطان بطانة الرحم قد تشمل ما يلي:

1- النزيف المهبلي بعد سن اليأس
2- النزيف بعد انتهاء دورة الطمث الشهرية
3- نزول نزيف دم من المهبل
4- ألم في الحوض

ويجب تحديد موعد مع طبيبك إذا واجهت أي علامات أو أعراض تقلقك، مثل النزيف المهبلي أو التصريف غير المرتبط بالفترات الخاصة بك، وألم الحوض، أو ألم أثناء الجماع.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

أناقة واحتشام.. 20 صورة تكشف إطلالات الملكة رانيا في عيد ميلادها

سارت عارية في الشارع.. كيف دافعت محبوبة الملك فاروق عن جمهورها بعدما جردها من ملابسها ؟

اقتياد مهتز نفسيا طعن أمين شرطة بالزمالك لقسم قصر النيل ..صور

الأدعية المستحبة في بداية العام الهجري الجديد 1441

بعد صورة الحضن.. عضو فرقة كايروكي يرد على خطبته من أمينة خليل

إمارة الإرهاب.. جماهير برشلونة تهاجم قطر بسبب نيمار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجمع بين الحشمة والأناقة.. نوال الكويتية ملهمة الموضة للسيدات العرب

فى ذكرى رحيلها الـ 22.. استوحي إطلالاتك من خزانة الأميرة ديانا

بأسعار مخفضة.. محافظ القاهرة: معارض لتوفير الأدوات المدرسية بجميع الأحياء