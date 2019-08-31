أعراض الإصابة بـ سرطان عنق الرحم.. النزيف أبرزها

يعتبر سرطان بطانة الرحم أحد أشهر السرطانات التي تصيب الرحم، حيث إن الرحم يمكن أن يصاب بالعديد من السرطانات، وأبرزها سرطان بطانة الرحم، والمبيض، وعنق الرحم، ويشبه الرحم من الداخل شكل الكمثرى، حيث إنه يتواجد داخل الحوض في النساء، وفيما يلي سنقوم بشرح أبرز أعراض الإصابة بسرطان عنق الرحم.



ويبدأ سرطان بطانة الرحم في طبقة من الخلايا التي تشكل بطانة (بطانة الرحم) ومن الرحم، ويوجد أنواع أخرى من السرطان التي يمكن أن تشكل في الرحم، بما في ذلك ساركوما الرحم، لكنها أقل شيوعا بكثير من سرطان الرحم.



وكثيرا ما يتم الكشف عن سرطان بطانة الرحم في مرحلة مبكرة لأنه ينتج في كثير من الأحيان نزيف مهبلي غير طبيعي، وهو الأمر الذي يدفع النساء لرؤية أطبائهم، وإذا تم اكتشاف سرطان بطانة الرحم في وقت مبكر، يجب أن يتم إزالة الرحم جراحيا وغالبا ما يشفي سرطان بطانة الرحم.



وهناك عدة علامات وأعراض عند الإصابة بسرطان بطانة الرحم قد تشمل ما يلي:



1- النزيف المهبلي بعد سن اليأس

2- النزيف بعد انتهاء دورة الطمث الشهرية

3- نزول نزيف دم من المهبل

4- ألم في الحوض



ويجب تحديد موعد مع طبيبك إذا واجهت أي علامات أو أعراض تقلقك، مثل النزيف المهبلي أو التصريف غير المرتبط بالفترات الخاصة بك، وألم الحوض، أو ألم أثناء الجماع.