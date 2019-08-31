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حوادث

الأهالي أمسكوا به .. مهتز نفسيا يطعن أمين شرطة بالزمالك

السبت 31/أغسطس/2019 - 12:55 م
مهتز نفسيا يعطن امين
مهتز نفسيا يعطن امين شرطة
مصطفى الرماح
طعن مهتز نفسيا أمين شرطة معين خدمة بمنطقة الزمالك، وتبين أن المتهم مهتز نفسيا حاول الهرب إلا أن الأهالي وأمين الشرطة المصاب تمكنوا من ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم.

حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكان أمين شرطة بمنطقة الزمالك فوجئ بشخص يقترب منه ويسدد له طعنات وبعدها حاول الهرب إلا أن الأهالي تمكنوا من ضبطه وتبين أنه مهتز نفسيا وتم ضبط أداة الجريمة سلاح أبيض "سكين".

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