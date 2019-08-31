أسواق للمعلومات: انخفاض أسعار القمح والأرز والفول الأسترالي والذرة وارتفاع الزيت والنترات

غلب مؤشر الانخفاض على قائمة أسعار السلع وخاماتها بنهاية الأسبوع الأخير لشهر أغسطس، كما أعلنتها أسواق للمعلومات المالية والسلعية فى تقريرها الأخير والمتخصصة فى رصد حركة السلع وخاماتها بالأسواق العالمية والبورصات السلعية، وأشار التقرير الى ظهور مؤشر الانخفاض أمام أكثر من 26 سلعة تلاه مؤشر الاستقرار أمام 22 سلعة ثم مؤشر الارتفاع أمام 12 سلعة.



فقد انخفض القمح بأنواعه والردة والدقيق والارز والفول الاسترالى والذرة والصويا الجلوتين بالاضافة الى الحديد والخردة والاسمنت وظهر مؤشر الارتفاع أمام الزيت و الفول الكندى والاثيوبى بالاضافة الى الصويا واليوريا والنترات والفوسفات... وجاءت قائمة الاسعار كالتالى :-



قمح 11.5 أوكرانى 3500 جنيه / طن صب أرضه



قمح 11.5 روسى 3520 جنيه / طن صب أرضه



دقيق -24 5400 جنيه / طن معبأ أرضه



دقيق -27 5600 جنيه / طن معبأ أرضه



ردة محلى 3500 جنيه / طن معبأ أرضه



أرز شعير عريض 4000 جنيه / طن معبأ أرضه



أرز شعير رفيع 3600 جنيه / طن معبأ أرضه



أرز أبيض بلدى عريض – كسر 3% 8400 جنيه / طن معبأ أرضه



أرز أبيض بلدى عريض– كسر 10 : 12% 7300 جنيه / طن معبأ أرضه



أرز أبيض بلدى رفيع – كسر 10 : 12% 6400 جنيه / طن معبأ أرضه



زيت صويا مكرر 12400 جنيه / طن صب أرضه



زيت أولين RBD 10000 جنيه / طن صب أرضه



زيت ذرة خام 11800 جنيه / طن صب أرضه



زيت عباد الشمس مكرر 15300 جنيه / طن صب أرضه



سكر مكرر 6750 جنيه / طن معبأ أرضه



نشا غذائى 7000 جنيه / طن معبأ أرضه



جلوكوز 6800 جنيه / طن صب أرضه



فول بلدي – رفيع – محصول جديد 16500 جنيه / طن معبأ أرضه



فول بلدي – عريض – محصول جديد 9800 جنيه / طن معبأ أرضه



فول ليتوانى 8500 جنيه / طن معبأ أرضه



فول أسترالي 10700 جنيه / طن معبأ أرضه



فول كندى 8000 جنيه / طن معبأ أرضه



فول أثيوبى 9600 جنيه / طن معبأ أرضه



فول إنجليزى 7800 جنيه / طن معبأ أرضه



ذرة برازيلى / أرجنتينى 1 3220 جنيه / طن صب أرضه



ذرة برازيلى / أرجنتينى 2 3180 جنيه / طن صب أرضه



ذرة أوكراني 3150 جنيه / طن صب أرضه



ذرة رومانى / بلغارى 3170 جنيه / طن صب أرضه



صويا 47 6650 جنيه / طن صب أرضه



صويا 46 6100 جنيه / طن معبأ أرضه



صويا 44 5900 جنيه / طن معبأ أرضه



بذرة صويا أرجنتينى 6200 جنيه / طن صب أرضه



دى دى جى إس أمريكى 5250 جنيه / طن معبأ أرضه



جلوتين مستورد 11550 جنيه / طن معبأ أرضه



جلوتين محلى 11450 جنيه / طن معبأ أرضه



جلوتو فيد محلى 3350 جنيه / طن معبأ أرضه



كسب عباد – 36% 4700 جنيه / طن معبأ أرضه



داكوتا جولد دي دي جي اس 7200 جنيه / طن صب وصال



صويا بيست (بروتين صويا محمي) 13800 جنيه / طن معبأ وصال



علف بادي تسمين سوبر 23% 6350 جنيه /طن معبأ أرضه



علف نامي تسمين سوبر 21% 6300 جنيه / طن معبأ أرضه



علف ناهي تسمين سوبر 19% 6150 جنيه / طن معبأ أرضه



علف بادي نامي 21% 6000 جنيه / طن معبأ أرضه



لحم أبيض دواجن 19 جنيه / كيلو



لحم أحمر دواجن 31 جنيه / كيلو



حديد 11500 جنيه / طن أرضه



خردة الحديد 5150 جنيه / طن أرضه



خام الألومنيوم – مدرفلات بارد 47500 جنيه / طن أرضه



خام الألومنيوم – بثق 54500 جنيه / طن أرضه



خام الألومنيوم – أقراص بروفايل 59500 جنيه / طن أرضه



خام النحاس الأحمر - كابلات 101500 جنيه / طن أرضه



خام النحاس الأحمر - بارات 111000 جنيه / طن أرضه



الأسمنت 808 جنيه / طن أرضه



يوريا 4950 جنيه / طن أرضه



النترات 4650 جنيه / طن أرضه



فوسفات ناعم 1430 جنيه / طن أرضه



فوسفات خشن 1940 جنيه / طن أرضه



الذهب - 21 718 جنيه / جرام



الذهب - 24 821 جنيه / جرام



الدولار الأمريكي "بنك مركزي" شراء/بيع 16.50/16.60 جنيه

