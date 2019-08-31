محافظ الغربية يخاطب مسئولي الآثار لتوحيد تذكرة دخول متحف آثار طنطا وحديقة الأندلس





كما بينت أن المتحف يتكون من خمسة أدوار عبارة عن بدروم وثلاثة أدوار تضم صالات عرض للقطع الأثرية ودور عبارة عن قاعة إجتماعات ومسرح متعدد الأنشطة أما الدور الخامس عبارة عن مكاتب إدارية. ويعرض فى المتحف 8538 قطعة أثرية من عصور (ما قبل التاريخ – العصر الفرعونى – العصر اليوناني الروماني – العصر القبطى- العصر الإسلامي – العصر الحديث).



من جانبه قال محمد حسن أحد الباحثين بقسم الآثار بكلية الآداب بجامعة طنطا أن وجود متحف أثري يحتوي مقتنيات عظيمة تحمل فى تفاصيلها تاريخ الشعب المصري فى كافة الأزمنة والعصور المختلفة.



وأضاف أن دور وزارة الآثار كبير فى تنشيط حركة السياحة والتعاون فى نشر والترويج الدعائي لكافة وأهم المتاحف الأثرية بنواحي كبار مدن ومراكز محافظات الدلتا كي يكون هناك عامل جذب للسياح والباحثين الأجانب فى الفترة المقبلة.



خاطب اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، اليوم مسؤولي وزارة الآثار عقب الافتتاح الرسمي لمتحف آثار طنطا بالضرورة توحيد تذكرة دخول المتحف وحديقة الأندلس للجمهور خلال الفترة المقبلة.وأوضح محافظ الغربية أنه جار التنسيق مع مسؤولي حدائق الحيوان بوزارة الزراعة لتفعيل تلك المبادرة حفاظا على حقوق الشارع الغرباوي.وكان محافظ الغربية يرافقه عدد من مسئولي وزارة الآثار وأعضاء مجلس النواب ولفيف من قيادات التنفيذية افتتحوا أبواب متحف طنطا.جاء ذلك عقب استقبال محافظ الغربية لقيادات وزارة الآثار بمكتبه بديوان المحافظة.كما وجه محافظ الغربية الشكر إلى قيادات وزارة الآثار لمجهوداتهم في الحفاظ على مقتنيات الآثار والهوية الوطنية المصرية.وأعلن مسؤولو وزارة الآثار عن فتح أبواب المتحف مجانا لمدة ٧ أيام فضلا عن إنهاء أعمال تطويره بتكلفة مالية تصل لأكثر من ١٨ مليون جنيه.كما قدم درع محافظة الغربية إلى مسئولي وزارة الآثار والمجلس الأعلى لدورهم في تطوير سبيل علي بك الكبير ومتحفي طنطا والحجر.من جانبها أوضحت الباحثة إلهام صلاح الدين رئيس قطاع المتاحف العسكرية أن أعمال التطوير ضمت (ترميم كامل للمبنى - تجديد شبكات الكهرباء- تزويده بكاميرات مراقبة ووحدات إنذار ووحدات الإطفاء).