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نائبة تشيد بحملة ضبط مروجي المخدرات بالقرب من الأندية ومراكز الشباب

السبت 31/أغسطس/2019 - 04:33 م
النائبة مايسة عطوة
النائبة مايسة عطوة وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
معتز الخصوصى
أشادت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بحملة وزارة الداخلية التي أطلقتها مؤخرا بمحيط النوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب بكافة أنحاء الجمهورية ومصايف المحافظات الساحلية لضبط المترددين من مروجي المواد المخدرة بكافة أنواعها.

وأكدت النائبة، في بيان لها، أن جهود هذه الحملة ساهمت في حماية الشباب ورواد هذه الأندية وحفظ الأمن بمحيط تلك الأندية، خاصة في ظل أنها أصبحت مرتعًا لتجارة المخدرات واختفاء الخارجين عن القانون، والأخص في المناطق النائية.

وأشارت النائبة إلى دورة الحملة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في ضبط العديد من الخارجين عن القانون ومنع تجارة المخدرات بالقرب من مراكز الشباب والأندية.

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