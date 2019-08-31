نائبة تشيد بحملة ضبط مروجي المخدرات بالقرب من الأندية ومراكز الشباب

أشادت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بحملة وزارة الداخلية التي أطلقتها مؤخرا بمحيط النوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب بكافة أنحاء الجمهورية ومصايف المحافظات الساحلية لضبط المترددين من مروجي المواد المخدرة بكافة أنواعها.





وأكدت النائبة، في بيان لها، أن جهود هذه الحملة ساهمت في حماية الشباب ورواد هذه الأندية وحفظ الأمن بمحيط تلك الأندية، خاصة في ظل أنها أصبحت مرتعًا لتجارة المخدرات واختفاء الخارجين عن القانون، والأخص في المناطق النائية.



