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نائب: مبادرات الشباب لحل مشكلة النظافة إيجابية وفاعلة

السبت 31/أغسطس/2019 - 03:48 م
فايز بركات عضو لجنة
فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب
فريدة محمد
أشاد فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بالمبادرات الشبابية الجادة التي يطلقها أبناء الوطن من أجل حياة أفضل وخدمة المواطنين وحل مشكلة النظافة، مؤكدا أنها تعكس مستوى مرتفعا من الوعي لدى الشباب المصري، وتستحق كل الدعم.

وأوضح فايز بركات، في بيان صحفى، أنه في خلال الفترة الماضية انطلقت العديد من المبادرات مثل مجلس إدارة الشارع، و"حماية النيل"، و"Go clean"، و"up of use"، و"لازم تنضف"، و"هنجملها"، وتتنوع أهدافها بين نظافة الشوارع وحماية نهر النيل وتنظيفا لبلاستيك وزراعة الشوارع وتجميل الجدران والأسوار.

وأكد النائب أنه بالرغم من إيجابية هذه المبادرات ودورها الفعال، إلا أننا بحاجة إلى منظومة متكاملة من قبل الدولة لحل مشكلة النظافة وتوضع وتنفذ في اقرب وقت، مع استمرار هذه المبادرات الإيجابية.

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