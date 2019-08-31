نائب: مبادرات الشباب لحل مشكلة النظافة إيجابية وفاعلة

أشاد فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بالمبادرات الشبابية الجادة التي يطلقها أبناء الوطن من أجل حياة أفضل وخدمة المواطنين وحل مشكلة النظافة، مؤكدا أنها تعكس مستوى مرتفعا من الوعي لدى الشباب المصري، وتستحق كل الدعم.





وأوضح فايز بركات، في بيان صحفى، أنه في خلال الفترة الماضية انطلقت العديد من المبادرات مثل مجلس إدارة الشارع، و"حماية النيل"، و"Go clean"، و"up of use"، و"لازم تنضف"، و"هنجملها"، وتتنوع أهدافها بين نظافة الشوارع وحماية نهر النيل وتنظيفا لبلاستيك وزراعة الشوارع وتجميل الجدران والأسوار.



