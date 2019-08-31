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فن

بإطلالة ناعمة.. درة تتألق على الشاطئ والجمهور يتغزل بها

السبت 31/أغسطس/2019 - 01:06 م
درة
درة
منار نور
نشرت الفنانة درة صور جديده لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرم".

وظهرت درة أمام أحد الشواطئ، بإطلالة ناعمة، حيث اعتمدت فى إطلالتها على بدى بيج كت، وتسريحة شعر بسيطة، حيث تركت شعرها منسدلا على كتفيها.

أما من الناحية الجمالية فلم تتكلف باستخدام الإكسسورات، بل اكتفت بارتداء سلسلة على رقبتها، بالإضافة الى استخدام الألوان الترابية فى مكياجها ليبرز أنوثتها.

وجاءت التعليقات كالتالى: "ايه القمر ده"، "احلى وحدة بالعالم"، و"نوتيلا".

على جانب آخر، تشارك درة فى بطولة مسلسل "بلا دليل"، مع الفنانين خالد سليم، نيكولا معوض، حازم سمير، وإسلام جمال وعدد من الفنانين، من إخراج منال الصيفي وتأليف إنجي علاء وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

وشاركت درة مؤخرا في بطولة مسلسل "الحرملك"، الذي تم عرضه فى الموسم الرمضانى السابق، بطولة جمال سليمان، وسلافة معمار، ومجموعة من نجوم الوطن العربي.

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