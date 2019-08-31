ضبط 747 هاربًا و22 قضية تموينية بأسوان

تستكمل الأجهزة الأمنية، بمختلف مدن ومراكز وقرى محافظة أسوان جهودها من خلال شن حملاتها المكبرة اليومية والتى تستهدف البؤر الإجرامية على مستوى المحافظة لضبط الخارجين على القانون وبسط يد الأمن فى الشارع الأسوانى.



وأسفرت الحملة اليوم،عن ضبط 747 هاربًا من أحكام متنوعة منهم 164 حكم حبس جزئى، و 35 حكم حبس مستأنف ، و 371 أحكام غرامات، و 172 مخالفات و 4 متهمين .



وفي مجال القضايا التموينية تم ضبط 22 قضية تموينية شملت ضبط 3 قضايا مخالفات للمخابز البلدية ، إلى جانب 6 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار ، و 7 قضايا لعدم حمل شهادة صحية ، و3 قضايا للبيع بأزيد من السعر الرسمى ، فضلًا عن قضية لسلع مجهولة المصدر ، و 2 قضايا لإستخدام أسطوانات البوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها .



وفى مجال ضبط قضايا المرافق تم ضبط 81 مخالفة متنوعة شملت 63 حالة رفع إشغالات بالطريق العام ، بجانب 18 لمضبوطات إشغال طريق تم رفعها وايداعها بمخازن مجلس المدينة .



وفي مجال القضايا المرورية تم ضبط 553 مخالفة مرورية شملت ضبط 2 مركبات توك توك و 5 دراجة نارية بدون ترخيص ، وتحرير 101 مخالفة تجاوز حد السرعة ، و 69 تصالح فورى ، و 100 مخالفة غرامة ونش ، و 76 حالة عدم قبول التصالح، و200 مخالفة متنوعة.