ضاحكون .. جامعة المنوفية يفوز بجائزة التميز للأداء الجماعي ضمن القومي للمسرح

فاز منتخب جامعة المنوفية للنشاط الفنى بجائزة التميز أفضل أداء جماعى لعرض "الضاحكون" بالمهرجان القومى للمسرح المصري في دورته الثانية عشرة والتى تحمل اسم الفنان الكبير الراحل كرم مطاوع، ويترأسها الفنان القدير أحمد عبد العزيز، رئيس المهرجان والتى بدأت يوم 17 أغسطس، واختتمت بالأمس بتوزيع جوائز تصل إلى أكثر من 40 جائزة تشمل كل عناصر العمل المسرحي.



كما فاز عرض الضاحكون بالمركز الأول فى التأليف المسرحى والتى فاز بها المؤلف والمخرج محمود علي السبروت.



المنتخب تحت رعاية وإشراف الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية والنشاط الفنى برعاية الشباب بالجامعة بقيادة محمد شاهين المدير العام، تمثيل الطلاب: أحمد عمر، محمد المنوفي، باسم سليمان، محمد نصار، احمد شاكر، اسامة محفوظ، مي مراد، احمد بشندي، طه شون، عمر بدران، ساره محمد، احمد السعدني، اماني عباس، محمود خالد راشد، محمود خالد الصاوي، خلود الطنبداوي، محمد الخولي، محمد غزال، مينا ماجد، احمد سالم، مصطفي المنشاوي، عبد الرحمن المغربي، بانسييه ياسر، محمد سعد، أشعار: أحمد عمر، دراما حركية: محمد المنوفي، إضاءة: عز حلمي، مكياج وملابس: نهله جمال، ديكور: شادي قطامش، ألحان: زياد هجرس، إعداد موسيقي: محمود خالد راشد، تنفيذ موسيقي : عمر شاهين، إدارة مسرحية: أحمد سميح، محمد الصعيدي، تصحيح لغوي: محمد نصار، أماني عباس، مخرج منفذ: حسام حسن، مخرج مساعد: علي نعمان، تحت إشراف: أحمد حامد ندا.