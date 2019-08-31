اهم الاخبار.. رينيه فايلر مديرا فنيا لـ الاهلي.. إعصار دوريان المدمر.. اسراء غريب وريم مهنا تثيران الجدل

نشر موقع "صدى البلد"، في الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها:



السبت الناري.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة









لحين ظهور الزوج المناسب.. قصة ريم مهنا أول فتاة تجمد بويضاتها في مصر قام اليوم، السبت، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم.. للمزيد اضغط هنا









الرطوبة ترتفع والحرارة تستقر.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة حالة من الجدل بين مؤيد ومعارض، لم تتوقف منذ إعلان الفتاة المصرية ريم مهنا.. للمزيد اضغط هنا



تشهد درجات الحرارة خلال الأيام القليلة القادمة، استقرارا نسبيا في معدلاتها لتتراوح ما بين 34 إلى 35 درجة على الوجه البحري والقاهرة.. للمزيد



الأهلى يعلن تعيين السويسرى رينيه فايلر مديرا فنيا للفريق خلفا لـ لاسارتى.. رسميا تشهد درجات الحرارة خلال الأيام القليلة القادمة، استقرارا نسبيا في معدلاتها لتتراوح ما بين 34 إلى 35 درجة على الوجه البحري والقاهرة.. للمزيد اضغط هنا





أعلن الحساب الرسمى للنادى الأهلى عبر "فيس بوك"، تعيين السويسرى رينيه فايلر مدربا جديدا للنادى الأهلى.. للمزيد اضغط هنا



إسراء غريب ..صراخها فطرالقلوب.. كيف كانت اللحظات الأخيرة في حياة الفتاة الفلسطينية؟.. صور









خطوبة بطلة أبو العروسة.. خطيبها ممثل شاب وعانت من شائعة زواجها من محمود حجازى



صوت صراخها الذي تقشعر له الأبدان ويفزع الأنفس.. للمزيد اضغط هنا





إسرائيل تقصف العراق.. نتنياهو يعترف بتنفيذ هجمات عسكرية أعلنت الفنانة ولاء الشريف منذ ساعات خطوبتها، وقد حظى هذا الخبر باهتمام الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.. للمزيد اضغط هنا





أقر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ضمنيًا، باستهداف إيران في العراق عسكريًا.. للمزيد اضغط هنا



مخاوف من خطورة إعصار دوريان واقترابه من الولايات المتحدة





يتجه إعصار دوريان إلى الشمال الغربي عبر المحيط الأطلسي بعد أن ضرب بورتوريكو، وجزر فيرجن البريطانية والأمريكية بأمطار غزيرة ورياح قوية.. للمزيد اضغط هنا



الارصاد: طقس الغد حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36



