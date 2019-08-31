أسواق خالية من البضائع وسواتر.. كيف استعد الأمريكيون لإعصار دوريان.. صور

نشرت صحيفة "صن" البريطانية، اليوم، السبت، تقريرا تناول حياة واستعدادات الأمريكيين لاستقبال إعصار دوريان، الذي تحول إلى عاصفة مدارية من الدرجة الرابعة بعد أن بلغت سرعته نحو 140 ميل في الساعة.



وقال المركز الوطنى الأمريكي للأعاصير، إن الإعصار واصل تعزيز قوته، منذ مساء أمس، الجمعة، حيث بلغت أقصى سرعة للرياح 140 ميلا فى الساعة، ومن المتوقع أن يصل ساحل فلوريدا بحلول يوم الاثنين أو الثلاثاء.



وأعلن رون ديسانتيس، حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية، "حالة طوارئ" فى الولاية استعدادا لوصول إعصار (دوريان)، إلى شواطئها.



وقرر المركز الأمريكى الوطنى للأعاصير، رفع تصنيف العاصفة دوريان، إلى درجة "إعصار من الفئة الأولى" أثناء مرورها فوق جزر فيرجن الأمريكية.



وقال رون ديسانتيس، حاكم ولاية فلوريدا، إنه يجب أن يخزن كل مقيم فى فلوريدا إمدادات كافية لـ7 أيام، بما فى ذلك الغذاء والماء والدواء ويجب أن يكون لديه خطة فى حالة وقوع كارثة.



وبحسب صحيفة "صن"، فقد قام السكان بتخزين الإمدادات في حالة انقطاع التيار الكهربائي والمياه خلال العاصفة من الفئة 4، وتوافد السكان على المحال والأسواق التجارية لشراء المواد الغذائية اللازمة إلى درجة نفاد أرفف المحال من السلع الغذائية.



وأغلقت محطات بنزين أبوابها في بومبانو بيتش بعد بيعها للوقود قبل إعصار دوريان، فيما اصطف السكان في طوابير كبيرة لتعبئة خزانات البروبان الخاصة بالمولدات الكهربائية.



وفي منطقة كيسيمي، قام السكان بملء أكياس الرمل لحماية منازلهم من الفيضانات قبل أن يصب إعصار دوريان في اليابسة.