ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفد ألماني يزور المعالم السياحية بالمنيا

السبت 31/أغسطس/2019 - 01:27 م
صدى البلد
ايمن رياض
استقبلت محافظة المنيا وفدًا ألمانيًا خلال قيامه برحلة نيلية بين القاهرة والأقصر عن طريق إحدى البواخر السياحية لزيارة المناطق الأثرية والسياحية بالمحافظة.

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا: إن المنيا تمتلك العديد من المقومات السياحية والمناطق الأثرية، كما تنعم بالأمن والاستقرار، مُشيرًا إلى تكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة والعمل على إعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية وتسهيل الإجراءات أمام الزائرين وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة التي تزخر بها محافظة المنيا.

وأوضح دكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة أن الوفد سيزور مناطق بنى حسن وتونا الجبل وتل العمارنة، خلال مدة اقامتهم التى ستستمر ليومين، مشيرًا إلى أن محافظة المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة منها "منطقة آثار تل العمارنة بمركز ديرمواس، ومنطقة آثار الأشمونين شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومتر وتضم 39 من المقابر القديمة من عهد الدولة الوسطى".

وأضاف كما تضم المحافظة أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة بمنطقة جبل الطير، وكذلك منطقة آثار البهنسا، وتقع على بعد 16 كيلو متر من مركز بني مزار، وهى مدينة أثرية قديمة، وعثر فيها على الكثير من البرديات التي ترجع للعصر اليوناني الروماني، وتلقب بـ"البقيع الثاني" لكثرة من اسُتشهد فيها خلال الفتح الإسلامي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد سنوات عجاف.. السياحة تعود بقوة إلى عروس الصعيد.. المنيا تستقبل 12 ألف سائح خلال 5 أشهر.. تضم آثار 5 عصور تاريخية مختلفة.. والمحافظ: نسعى لوضعها على الخريطة العالمية..صور

وفدان من ألمانيا والبرازيل يزوران المعالم السياحية في المنيا

لإعادتها على خريطة السياحة.. وفد إيطالي يزور معالم المنيا خلال رحلة نيلية

وفدان من إيطاليا وإسبانيا يزوران المعالم الأثرية بالمنيا

آثار تل العمارنة في المنيا تستقبل وفدا سياحيا متعدد الجنسيات

ترشيحاتنا

يحيى الدرع .. أفضل لاعب في مباراة الزمالك والدحيل القطرى بكأس العالم لليد

الأهلى يعلن تعيين السويسرى رينيه فايلر مديرا فنيا للفريق خلفا لـ لاسارتى.. رسميا

اعطوا الحكام الأمان ليحكموا بأمانة.. محسن صالح يوجه رسالة نارية للاعبى الكرة المصرية

نجوم الأهلي والزمالك.. إعلان قائمة المنتخب الأولمبي استعدادا للسعودية

النائب العام يحيل المتهمين بسرقة 16 مليون جنيه من فندق النبيلة للجنايات

أمير مرتضى رفض التعاقد مع رينيه فايلر مدرب الأهلي الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأسعار مخفضة.. محافظ القاهرة: معارض لتوفير الأدوات المدرسية بجميع الأحياء

أناقة واحتشام.. 20 صورة تكشف إطلالات الملكة رانيا في عيد ميلادها

بفستان أنيق.. أحلام تخطف الأنظار فى فرنسا.. صور