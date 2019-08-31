وفد ألماني يزور المعالم السياحية بالمنيا

استقبلت محافظة المنيا وفدًا ألمانيًا خلال قيامه برحلة نيلية بين القاهرة والأقصر عن طريق إحدى البواخر السياحية لزيارة المناطق الأثرية والسياحية بالمحافظة.





قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا: إن المنيا تمتلك العديد من المقومات السياحية والمناطق الأثرية، كما تنعم بالأمن والاستقرار، مُشيرًا إلى تكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة والعمل على إعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية وتسهيل الإجراءات أمام الزائرين وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة التي تزخر بها محافظة المنيا.





وأوضح دكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة أن الوفد سيزور مناطق بنى حسن وتونا الجبل وتل العمارنة، خلال مدة اقامتهم التى ستستمر ليومين، مشيرًا إلى أن محافظة المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة منها "منطقة آثار تل العمارنة بمركز ديرمواس، ومنطقة آثار الأشمونين شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومتر وتضم 39 من المقابر القديمة من عهد الدولة الوسطى".



