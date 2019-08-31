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رياضة

بث مباشر .. مشاهدة مباراة اي سي ميلان وبريشيا في الدوري الإيطالي

السبت 31/أغسطس/2019 - 12:55 م
فريق ميلان - لقطه
فريق ميلان - لقطه ارشيفيه
يواجه فريق إي سي ميلان الإيطالي نظيره بريشيا اليوم في تمام الساعة السادسة مساء على ملعب سان سيرو وذلك في اطار الجولة الثانية من الدوري الإيطالي الدرجة a.

بث مباشر لمباراه اي سي ميلان وبريشيا

ويسعى نادي ميلان الى الفوز من أجل إسعاد جماهيره خاصة بعد اخفاقه في افتتاح الدوري الايطالي أمام اودينزي وخسارته بنتيجة 0-1 ويحتل المركز الـ16 من ترتيب الجدول.

بث مباشر لمباراه اي سي ميلان وبريشيا

بينما يدخل فريق بريشيا اللقاء من أجل مواصلة انتصاراته بعد فوزه الاول من افتتاحيات البطولة على فريق كالياري بنتيجة 1-0 ويحتل النادي المركز ال7 برصيد 3 نقاط.

بث مباشر لمباراه اي سي ميلان وبريشيا

ويلتقي ايضا، فريق يوفينتوس نظيره نابولي بالدوري الايطالي في الجوله ذاتها وتعد قمه ناريه بين الفريقين.

ويحتل فريق بولونيا ترتيب الجدول برصيد 4 نقاط ويأتي في الوصافه فريق انتر ميلان برصيد 3 نقاط.

موعد مباراه اي سي ميلان وبريشيا

وتنطلق المباراه في تمام الساعه 6 مساءا على ملعب سان سيرو وتذاع عبر beIN SPORTS HD 4



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