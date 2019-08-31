أقل من العام الماضي.. تخصيص 375 مليون جنيه للخطة الاستثمارية بالجيزة

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عن تخصيص 375 مليون جنيه لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019/2020 للنهوض بمستوى الطرق والإنارة وبرامج تحسين البيئة بجميع الأحياء والمراكز والمدن والقرى التابعة لها.



وشهدت موازنة الخطة الاستثمارية لمحافظة الجيزة هذا العام تراجعا عن العام الماضي بأكثر من 100 مليون جنيه، حيث كانت موازنة العام الماضي 493 مليون جنيه للخطة الاستثمارية بالعام المالى الماضي.



وقال محافظ الجيزة إنه تم تخصيص 131 مليون جنيه للمشروعات بالمراكز والمدن ولدعم القرى الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار خطة المحافظة بالأهتمام بالمناطق الشعبية والريفية الأكثر احتياجًا لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.



وأكد المحافظ أنه تم تخصيص 119 مليونا لمدينة الجيزة والأحياء بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الخطة تتضمن تنفيذ مشروعات رصف طرق لمحاور رئيسية وفرعية وتحسين بيئة ومد وتدعيم شبكات كهرباء ومعدات نظافة وإنارة وتدعيم احتياجات وحدات محلية للنهوض بالبنية الأساسية.



ووجه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة الجدية لتنفيذ مشروعات الخطة لتنفيذها طبقًا للبرنامج الزمني المحدد، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 6.5 مليون لمديرية الطرق والنقل و5.6 مليون لمديرية الإسكان و6 ملايين للإدارة العامة لمرور الجيزة و8 ملايين للحماية المدنية.