جامعة المنيا تشارك بأسبوع شباب الجامعات لـ متحدي الإعاقة بالمنوفية

انطلق وفد جامعة المنيا من شباب الجامعة من متحدي الإعاقة للمشاركة في فعاليات الأسبوع الثاني لمتحدى الإعاقة والذى تحتضنه جامعة المنوفية تحت رعاية وزير التعليم العالى والبحث العلمى بمشاركة 1500 طالب وطالبة من 20 جامعة مصرية تحت شعار "بنكمل بعض" وذلك خلال الفترة من1-9 سبتمبر الجاري للتنافس فى مختلف الأنشطة فى ملتقى كبير يساهم في إطلاق طاقاتهم ومواهبهم .





وقال الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا: إن وزير التعليم العالي يطلق غدًا الأحد شارة البدء لفعاليات الأسبوع ليكون هو الأسبوع الثاني لمتحدي الإعاقة بعد أن تم تنظيم الأسبوع الأول بجامعة المنيا عام 2018 لأول مرة في تاريخ الجامعات المصرية، لتكون لبنة لإطلاق أسابيع الشباب لمتحدى الإعاقة تطوف جميع جامعات مصر، وتماشيًا مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأن يكون عام 2018 عامًا لمتحدى الإعاقة وذلك للعمل على دمجهم وإشراكهم بالأنشطة الطلابية بالجامعات وإعترافًا بحقوقهم فى المجتمع.





وأضاف "عبد النبي" أن الطلاب من متحدي الإعاقة بجامعة المنيا، قاموا بإعداد معسكرات التدريب والتأهيل لهم إستعدادًا للمنافسة في مسابقات الأسبوع، وتوفير جميع ما يحتاجونه من أدوات رياضية وتجهيزات، وملابس للمشاركة، وذلك بمركز متحدي الإعاقة بالجامعة والذي افتتحته الجامعة ليكون نواة لتجمع طلاب الجامعة من متحدي الإعاقة، وعملت علي تزويده بجميع الأجهزة التى تساعدهم فى ممارسة أنشطتهم المختلفة الرياضية والعلمية والثقافية والاجتماعية والفنية والجوالة.



