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ربنا نجاها.. القومي للأورام يكشف حقائق جديدة عن حادث المعهد الإرهابي.. فيديو

السبت 31/أغسطس/2019 - 01:41 م
حادث معهد الأورام
حادث معهد الأورام الإرهابي
ندى فتح الله
قال الدكتور محمد شعلان أستاذ جراحة الأورام ورئيس قسم جراحة الثدي بالمعهد القومي للأورام، إن معهد الأورام بعد الحادثة الإرهابية التي تعرض لها خلال الفترة السابقة لم يتوقف يومًا واحدًا.

وتابع محمد شعلان، خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" المُذاع عبر فضائية "dmc" اليوم، السبت، أن الخسائر كانت في المبنى الإداري أكثر بكثير، ولكن غرف العمليات وغرف المرضى والعيادات نجت، قائلًا: "ربنا نجاها".

وأشار محمد شعلان، إلى أن المبادرة الخاصة بالكشف عن سرطان الثدي هامة جدًا للحفاظ على صحة المرأة المصرية من خلال الحفاظ على ركيزتها وهي المرأة.

وأوضح محمد شعلان، أن سرطان الثدي في تزايد ملحوظ ومستمر على مستوى العالم ولن يندثر إذا ما لم تتخذ الدول خطوة للقضاء عليه.

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