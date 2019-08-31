لتشجيع المتفوقين.. النائب سليمان العميرى يطالب بمنح دراسية لأبناء مطروح

طالب النائب سليمان فضل العميرى، بزيادة عدد المنح الدراسية بكليات القمة خاصة الطب والهندسة والصيدلة لأبناء محافظة مطروح والمحافظات الحدودية، متساءلا: هل يوجد آلية لتوزيع المنح على الطلاب فى مختلف الجامعات على مستوى الجمهورية؟.



وأوضح عضو مجلس النواب بمحافظة مطروح فى بيان صحفى له، أن المنظومة التعليمية تشهد اهتماما كبيرا من قبل القيادة السياسية، وهناك حزمة من التشريعات التى أقرها البرلمان مؤخرا تهدف لتعظيم الاستفادة من المنظومة التعليمية بمختلف مراحلها، ومنح حوافز للجامعات الخاصة، لافتا إلى أن المنطقة الغربية للجمهورية تشهد اهتماما كبيرا من قبل القيادة السياسية وهناك العديد من المشروعات العملاقة التى تتطلب توفير جميع المجالات.



وأشار العميرى، إلى أن زيادة المنح الدراسية لأبناء المحافظة يساهم بشكل كبير فى زيادة فرص التعليم بكليات القمة، وبالتالى سينعكس هذا الأمر على تطبيق التنمية الشاملة بالمحافظة، التى تعد البوابة الغربية للجمهورية، بالإضافة لسد العجز في أعداد الأطباء.



وطالب عضو مجلس النواب، المجلس الأعلى للجامعات بسرعة التنسيق مع الجامعات الخاصة والأهلية في هذا الشأن وسرعة البت فى المسألة، لتحفيز الطلاب المتفوقين على استكمال مسيرتهم العملية هو الهدف الأسمى خلال هذه الفترة لخلق مزيد من الكوادر الشبابية القادرة على العمل والعطاء خلال فترة البناء التى تشهدها الدولة المصرية.