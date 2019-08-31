غدا.. انطلاق 8 آلاف صياد فى موسم الصيد بخليج السويس

ينطلق غدا "الأحد" موسم الصيد الجديد بمياه خليج السويس والبحر الأحمر من داخل ميناء الاتكة بالأدبية، المطل على خليج السويس.



ويبدأ العمل بعد توقف الصيد لمدة 5 شهور وهي فترة التوقف السنوية للحفاظ على الثروة السمكية بالخليج.



وقال عمرو عمارة شيخ الصيادين بالسويس، إن عدد مراكب الصيد التي ستنطلق في موسم الصيد الجديد هي 78 مركب صيد "جر" و320 فلوكة صيد وسيسمح بالعمل لمن هم ملتزمين بتطبيق التعليمات الخاصة بمراكب الصيد، كما ستنطلق مراكب صيد الشنشولا يوم 27 سبتمبر.



وأشار بكرى أبو الحسن نقيب الصيادين، الى أنه توجد لجنة من هيئة الثروة السمكية قامت بمراجعة تصاريح مراكب الصيد ووسائل الأمان بالمراكب.



وأكد نقيب الصيادين بالسويس، أننا متفائلين بأنه سيحدث زيادة في الإنتاج السمكي بخليج السويس، خاصة أن فترة توقف الصيد بالخليج تمت بطريقة جيدة وبالتزام كامل مما ساعد في زيادة إنتاج الثروة السمكية.