أضرار استخدام حبوب منع الحمل في سن المراهقة.. الاكتئاب أبرزها

تشير الأبحاث أجريت مؤخرا في جامعة كولومبيا البريطانية إلى أن النساء اللائي تناولن حبوب منع الحمل في سن المراهقة ربما أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب.



وقام الباحثون بتحليل أكثر من 1200 امرأة لم يتناولن حبوب منع الحمل، ولم يتناولنها خلال فترة المراهقة، حيث وجدوا أن النساء اللائي تناولن حبوب منع الحمل كانوا أكثر عرضة لثلاثة أضعاف للإصابة بالاكتئاب مقارنة بأولئك اللائي لم يتناولن قط.



وتحتوي حبوب منع الحمل الأكثر شيوعًا على كل من الإستروجين، لمنع الإباضة والبروجستيرون ، لتقليل خطر زرع بويضة مخصبة في جدار الرحم.



واقترحت الدراسة إلي أن تغيير مستويات هذه الهرمونات الجنسية ، وخاصة هرمون البروجسترون ، يؤثر على مناطق الدماغ التي تتحكم في الأداء المعرفي ومعالجة العواطف.



وقال الباحثون إن تناول حبوب منع الحمل في سن المراهقة ، عندما لا يزال الدماغ في طور النمو ، قد "يؤثر على السلوك اللاحق بطريقة لا رجعة فيها".



وقالت الدكتورة كريستين أندرل ، مؤلفة الدراسة، تشير نتائج الدراسة التي توصلنا إليها إلى أن استخدام حبوب منع الحمل أثناء فترة المراهقة قد يكون له تأثير دائم على خطر إصابة المرأة بالاكتئاب ، حتى بعد سنوات من توقفها عن استخدامها.



وتعتبر فترة المراهقة فترة مهمة لنمو الدماغ، وقد وجدت دراسات سابقة إلى أن التلاعب بالهرمونات الجنسية ، خاصة خلال المراحل المهمة من تطور المخ وفي فترة المراهقة، يمكن أن يؤثر على السلوك اللاحق بطريقة لا رجعة فيها.



في المملكة المتحدة، أظهر 19.7 في المائة من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا أعراض الاكتئاب أو القلق في عام 2014، وفي الولايات المتحدة ، يعاني أكثر من 16.1 مليون من البالغين من الاكتئاب كل عام ، وفقًا لجمعية القلق والاكتئاب الأمريكية.



وكتب الباحثون أن النساء أكثر عرضة للإصابة بامراض الصحة العقلية لدى الرجال، وقد ارتبط هذا بالتقلبات الهرمونية أثناء الحمل وبعد الولادة وخلال انقطاع الطمث.



من حيث وسائل منع الحمل ، تأخذ ثلثي النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 20 و 24 عامًا حبوب منع الحمل ، التي تنخفض إلى 11 في المائة فقط بينهن في أواخر الأربعينات من العمر ، وفي الولايات المتحدة ، استخدمت أربع نساء من أصل خمس نساء حبوب منع الحمل في وقت ما.



وأظهرت كل هذه الدراسات وجود علاقة قوية بين حبوب منع الحمل والاكتئاب، حيث أن تناول وسائل منع الحمل أثناء فترة المراهقة زاد من خطر الإصابة بالاكتئاب لدى المشاركين بمعدل 1.7 إلى ثلاث مرات.