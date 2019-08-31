إنى مجرة.. أحلام تشعل تويتر بـ تغريدة عن حفلها بـ الطائف.. شاهد

نشرت الفنانة الاماراتية أحلام عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" تغريدة جديدة، تعليقا على حفلها في آخر ليالي عكاظ بمدينة الطائف السعودية.



وقالت أحلام فى تغريدتها: "#احلام_في_ليالي_عكاظ، فرقي عن النجمات.. إني مجرة".



وأبدى متابعو أحلام على صفحتها إعجابهم الكبير بما قدمته خلال حفل ختام موسم الطائف، وغازل الجمهور الفنانة الاماراتية، قائلا: "اطربتي الكل حتي كبار السن من جد ملكه ، مولعة أحلامنا ، اكثر اغنيه كلماتها تمثل الملكة ، وربي صادقه انك مجره ابدعتي واطربتينا".



يذكر أن آخر أعمال المطربة أحلام كان فيديو كليب أغنية "أبرحل" والذي تم طرحه على اليوتيوب وحقق أعلى المشاهدات.