ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إنى مجرة.. أحلام تشعل تويتر بـ تغريدة عن حفلها بـ الطائف.. شاهد

السبت 31/أغسطس/2019 - 01:10 م
أحلام
أحلام
القسم الميدانى
نشرت الفنانة الاماراتية أحلام عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" تغريدة جديدة، تعليقا على حفلها في آخر ليالي عكاظ بمدينة الطائف السعودية.

وقالت أحلام فى تغريدتها: "#احلام_في_ليالي_عكاظ، فرقي عن النجمات.. إني مجرة".

وأبدى متابعو أحلام على صفحتها إعجابهم الكبير بما قدمته خلال حفل ختام موسم الطائف، وغازل الجمهور الفنانة الاماراتية، قائلا: "اطربتي الكل حتي كبار السن من جد ملكه ، مولعة أحلامنا ، اكثر اغنيه كلماتها تمثل الملكة ، وربي صادقه انك مجره ابدعتي واطربتينا".

يذكر أن آخر أعمال المطربة أحلام كان فيديو كليب أغنية "أبرحل" والذي تم طرحه على اليوتيوب وحقق أعلى المشاهدات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحلام تروج لحفلها في السعودية.. 13 أغسطس

إجعلنا مِمَن عفوت عنهم.. أحلام تدعو الله في يوم عرفة

أحلام تشارك جمهورها مقطع فيديو في أحدث حفلاتها

في أحدث ظهور لها.. أحلام: أبحث عن فريق يحب الفوز

أحلام تشبه نفسها بـ أم كلثوم .. والجمهور يرد

ترشيحاتنا

حقق المركز الخامس في كأس العالم.. يد الزمالك يسحق الدحيل الكويتي 33 - 26

سبب تسمية شهر محرم بهذا الاسم وفضل صيامه

قرينة الرئيس: العام الهجرى الجديد مناسبة تجلت فيها مبادئ إنسانية نبيلة

بفستان أنيق.. أحلام تخطف الأنظار فى فرنسا.. صور

اهم الاخبار.. رينيه فايلر مديرا فنيا لـ الاهلي.. إعصار دوريان المدمر.. اسراء غريب وريم مهنا تثيران الجدل

شاهد إعصار دوريان من الفضاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أنيق.. أحلام تخطف الأنظار فى فرنسا.. صور

بـ هوت شورت وخلخال.. منة فضالى تظهر بـ إطلالة مثيرة فى فرنسا

إسراء غريب ..صراخها فطرالقلوب.. كيف كانت اللحظات الأخيرة في حياة الفتاة الفلسطينية؟.. صور