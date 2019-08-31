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سولاف درويش تكرم حفظة القرآن الكريم بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد

السبت 31/أغسطس/2019 - 01:02 م
سولاف درويش تكرم
سولاف درويش تكرم حفظة القرآن الكريم
معتز الخصوصى
هنأت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأئمة الإسلامية والعربية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وشاركت "درويش"، فى حفل تكريم حفظة القرآن الكريم والمقامة بمسجد الكوثر بقرية حلابة، خلال احتفالية كبرى حضرها كبار رؤوس العائلات وشباب قرية حلابة، وتم تكريم خلال الحفل كل من أميرة حمدى صلاح، ورحمة عرفات سليمان، وسارة سيد فاروق، ونور إبراهيم أحمد، وبسنت سمير شكرى، لتفوقهم فى حفظ القرآن الكريم.

وأكدت أهمية تشجيع حفظة القرآن الكريم على الاجتهاد والتميز والمشاركة فى المسابقات الإقليمية والدولية ليكونوا قدوة وفخرا لجميع أبناء القليوبية.
سولاف درويش تكرم حفظة القرآن الكريم بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد
سولاف درويش تكرم حفظة القرآن الكريم بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد
سولاف درويش تكرم حفظة القرآن الكريم بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد
سولاف درويش تكرم حفظة القرآن الكريم بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد
سولاف درويش تكرم حفظة القرآن الكريم بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد
سولاف درويش تكرم حفظة القرآن الكريم بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد
سولاف درويش تكرم حفظة القرآن الكريم بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد
سولاف درويش تكرم حفظة القرآن الكريم بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد

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