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محافظات

التغذية السليمة للأم والطفل والختان في ندوتين لـ نساء نيدة بسوهاج

السبت 31/أغسطس/2019 - 01:29 م
صدى البلد
خالد رياض
نظمت مديرية الصحة بسوهاج، برعاية الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج، ندوتين استهدفتا عددا من السيدات في قرية نيدة دائرة مركز أخميم.

عقدت الندوة الأولى تحت عنوان، التغذية السليمة للأم والطفل، حيث تم فيها عرض توضيحي عن العناصر الغذائية الأساسية اللازمة للنمو السليم للطفل والحياة الصحية للأم بحضور ٥٠ سيدة من سيدات القرية.

وجاءت الندوة الثانية تحت عنوان "ختان الإناث والأضرار الصحية والنفسية على الفتاة" وتم خلالها توضيح وتعريف الختان والأضرار الاجتماعية التي تنجم على الأسرة من ارتكاب هذه العادة الافريقية، بحضور ٤٥ سيدة.

نفذ الندوتين، الدكتورة سحر ابراهيم مدير إدارة الإعلام والتربية السكانية، وبمشاركة عدد من قيادات مديرية الصحة بالمحافظة وبالتنسيق مع أجهزة الحكم المحلي.

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