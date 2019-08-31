أسباب غير متوقعة لزيادة نسبة الإصابة بسرطان الثدي.. تعرفي عليها.. فيديو

قال الدكتور محمد شعلان، أستاذ جراحة الأورام ورئيس قسم جراحة الثدي بالمعهد القومي للأورام، إن الانتشار الكبير لمرض سرطان الثدي بين السيدات في المجتمع المصري يعود بشكل أساسي للأسلوب الخاطئ للحياة.



وأكد الدكتور محمد شعلان، خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" المُذاع عبر فضائية "dmc" اليوم، السبت، أن الأكل غير الصحي والسمنة وتناول الطعام الذي يحتوي على الهرمونات، من أهم مسببات سرطان الثدي.



وأضاف أستاذ جراحة الأورام أن عاطفية الشعب المصري تزيد من خطورة الأمراض السرطانية، حيث إنهم لا يفضلون معرفة المرض أو الكشف عند الشعور بشيء غريب يطرأ عليهم، مما يصعب عملية العلاج.



وأوضح الدكتور محمد شعلان أن المبادرة الرئاسية الخاصة بالكشف عن سرطان الثدي تغطي 28 مليون امرأة مصرية، وتم تقسيمها إلى 3 مراحل.

