إحالة 6 أطباء وموظفين للتحقيق لعدم تواجدهم أثناء مواعيد العمل ببني سويف

أحال احمد دسوقي رئيس مركز الفشن ببني سويف 3 أطباء و3 موظفين في الوحدات الصحية التابعة لمجلس قروي دلهانس للتحقيق لتغيبهم وعدم تواجدهم أثناء مواعيد العمل الرسمية.



كانت لجنة من الوحدة المحلية لمركز الفشن تضم يوسف سعد مدير التفتيش المالي والإداري وحيدر حسين مدير مركز المعلومات وأشرف حمزاوي رئيس مجلس قروي دلهانس قامت بزيارة مفاجئة للوحدات الصحية بقرية مهدي الأخرم وعزبة بشري فتبين غياب 3 أطباء و3 إداريين من الوحدات الصحية وعدم تواجدهم أثناء مواعيد العمل الرسمية.



تم تحرير مذكرة بالواقعة وإحالتهم للتحقيق.