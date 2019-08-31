لحظة ضبط مهتز نفسي طعن أمين شرطة بالزمالك.. فيديو وصور





وحصل «صدى البلد» علي فيديو وصور للحظة ضبط المتهم واقتياده لقسم شرطة قصر النيل.



البداية فوجئ أمين شرطة بمنطقة الزمالك، بشخص يقترب منه ويسدد له طعنات ليسقط غارقا فى دمائه وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، فيما تمكن رجال الأمن المتواجدون بمحيط منطقة الواقعة من ضبط المتهم.



ومن خلال استجوابه، تبين أنه مهتز نفسيا ويهزى بكلمات غير مفهومة وتم اقتياده لقسم قصر النيل وضبط أداة الجريمة سلاح أبيض "سكين" تم التحفظ عليها.

طعن شخص مجهول أمين شرطة أثناء خدمته بمنطقة الزمالك، تبين أن المتهم مهتز نفسيا وحاول الهرب، إلا أن رجال المباحث تمكنوا من ضبطه واصطحابه لقسم قصر النيل وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم.وأمر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، بتحرير محضر بالواقعة وعرض المتهم والسلاح المضبوط على النيابة العامة للتحقيق.